1,000円割引キャンペーン！淡路島産の鱧を氷上で炙る「氷結！淡路島産 鱧の雪山盛り」を期間限定価格に。｜北海道海鮮 にほんいち 本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「北海道海鮮 にほんいち 本町店」では、2026年5月11日(月)より、夏季限定メニュー「氷結！淡路島産 鱧の雪山盛り」を、本記事をご覧いただいたお客様限定で、通常5,800円(税込)を期間限定4,800円(税込)にて提供いたします。

夏の旬を、ひと足早く楽しむ“涼感海鮮”

5月初旬にも関わらず、日中は暑さを感じる日が続いている今年。当店では、ひと足早く“夏の旬”を楽しんでいただきたいという想いから、夏の高級食材として知られる鱧を贅沢に使用した「氷結！淡路島産 鱧の雪山盛り」を期間限定でご提供いたします。

使用するのは、関西では夏の味覚として親しまれている淡路島産鱧。上品な旨みとふっくらとした食感が特徴です。氷を敷き詰めた器の上に、丁寧に骨切りした鱧を“雪山”のようにふんわりと盛り付け、見た目にも涼やかな一皿に仕上げました。

さらに、ご提供時にはお客様の目の前で香ばしく炙ることで、“冷たいのに熱い”という意外性とライブ感を演出。炙ることで引き立つ鱧の香りと旨みをお楽しみいただけます。そのままでももちろん、レモンを軽く絞ることで、よりさっぱりとした味わいに。日本酒やハイボールとの相性も良く、夏の一杯にもぴったりな逸品です。

読者限定で1,000円OFF

今回は、本記事をご覧いただいたお客様限定で、通常5,800円(税込)のところ、期間限定で4,800円(税込)にてご提供いたします。

暑くなるこれからの季節にぴったりな、涼感あふれる夏限定メニューをぜひご堪能ください。

商品概要

商品名：氷結！淡路島産 鱧の雪山盛り

価格：通常 5,800円(税込) → キャンペーン価格 4,800円(税込)

提供開始日：2026年5月11日(月)～無くなり次第終了

店舗情報

北海道海鮮 にほんいち 本町店

所在地：大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル B1

アクセス：本町駅 徒歩3分

営業時間：17:00～24:00(L.O.23:30)

定休日：不定休

席数：200席

ホットペッパー：https://nihonichi-honmachi.owst.jp/

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/6

北海道海鮮 にほんいち 本町店は、大阪・本町エリアに位置し、北海道を中心に全国から仕入れる新鮮な海鮮を使用した料理を提供する居酒屋です。

仕事帰りの一杯から宴会利用まで幅広く対応しており、掘りごたつ席や個室も完備。気軽さと本格志向を兼ね備えた空間で、多様なシーンに対応しています。

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928