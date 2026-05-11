【エースコック×高嶺のなでしこ】限定デザインQUOカードPayなどが抽選で当たる！「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」が5月11日（月）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、エースコック株式会社がアイドルグループ「高嶺のなでしこ」とコラボレーションし、5月11日（月）より開催する「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」で採用されました。

本キャンペーンでは、対象商品を購入して応募すると、キャンペーン限定デザインのQUOカードPayなど、高嶺のなでしこオリジナルグッズが抽選で当たります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に対象商品を購入して応募すると、キャンペーン限定デザインのQUOカードPayなど、高嶺のなでしこオリジナルグッズが抽選で当たります。

※対象商品や応募条件、注意事項などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://www.acecook.co.jp/campaign/hr2026-takaneko/

【キャンペーン期間】

キャンペーン期間：2026年5月11日（月）～7月31日（金）23:59

レシート対象期間：2026年5月11日（月）～7月31日（金）

【対象商品】

＜スープはるさめシリーズ＞

・スープはるさめ ワンタン

・スープはるさめ かきたま

・スープはるさめ 担担味

・スープはるさめ わかめと野菜

・スープはるさめ 柚子ぽん酢味

・スープはるさめ 鶏白湯

・（コンビニ限定）スープはるさめ すごい！どっさりわかめ

・スープはるさめ マーラーニャン

・スープはるさめ プチパック 6食入

＜福福彩菜シリーズ＞

・福福彩菜 麻婆春雨

・福福彩菜 酸辣湯春雨

＜ヌードルはるさめシリーズ＞

・ヌードルはるさめ 1／3日分の野菜 うま辛チゲ

・ヌードルはるさめ 1／3日分の野菜 ちゃんぽん味

※店舗によってお取り扱いのない商品がございます。

※期間中に発売されているエースコックスープはるさめ、ヌードルはるさめ、福福彩菜は全てキャンペーン対象です。

【プレゼント内容】

・対象商品3つお買い上げのレシートを1口として応募！

A賞：オリジナル ワイヤレスヘッドホン 抽選で100名様

※100個のうち27個（各メンバー×3個）はヘッドホンを着用したメンバーの直筆サイン入りチェキが同梱されます。

・対象商品2つお買い上げのレシートを1口として応募！

B賞：オリジナル アクリルスタンド 抽選で合計100名様（各メンバー×10名様（9種）・グループ×10名様（1種））

※各メンバーアクスタは両面デザイン＆直筆サイン入り。グループアクスタは片面デザインかつ、サインは入っておりません。

・対象商品1つお買い上げのレシートを1口として応募！

C賞：キャンペーン限定デザイン QUOカードPay 500円分 抽選で500名様

・Wチャンス！

対象となる企業で購入したレシートで応募すると、Wチャンスとしてメンバー2ショットの生写真が各企業抽選で100名様、合計900名様当たります。

※対象企業などの詳細はキャンペーンサイトをご参照ください。

・全員かならずもらえる！

オリジナルスマホ壁紙をもれなくプレゼント（ご応募1回につき9種類から1種類選べる）。

※1回のご応募での対象商品購入数に関係なく、もらえる画像は1種となります。

【応募方法】

１．LINEアプリを起動し、友だち追加からキャンペーンページに記載の二次元コードを読み込み、エースコックアカウントを友だち追加。

２．「プレゼントキャンペーン」をタップし、対象のキャンペーンを選択。アンケートに答えてレシート画像を添付。

３．応募完了メッセージが届いたら応募完了。応募完了後、壁紙をダウンロード。

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、

専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ）商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/