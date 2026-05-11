SHE、横浜市初拠点となる「SHE Yokohama」を「WeWork みなとみらいオーシャンゲート」内にオープン

SHE株式会社

学ぶから働くまでを支援する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、横浜市初の拠点「SHE Yokohama」を、みなとみらい駅徒歩2分の「WeWorkみなとみらいオーシャンゲート」内に開設します。横浜拠点「SHE Yokohama」は、東京、名古屋、大阪、福岡に続く5都市目の拠点開設となります。2026年5月11日（月）より、SHE Yokohamaでキャリア相談やサービス体験を行う、無料体験レッスンの予約受付を開始しました。（体験レッスンのご予約はこちら｜https://shelikes.jp/landing_pages_yokohama(https://shelikes.jp/landing_pages_yokohama)）

また、6月6日(土)には、どなたでも無料で参加可能な「SHE Yokohamaオープン記念イベント」を開催します。本イベントの参加受付も5月11日（月）より開始しております。

これまで関東圏のオフラインレッスンは受け付けておりませんでしたが、横浜拠点「SHE Yokohama」の開設により、関東圏でも対面のキャリア相談および体験レッスンをお受けいただくことが可能になりました。お仕事帰りでも参加しやすいアクセス至便の立地で、夜間のお申し込み枠もあり、より多くの方にご活用いただける環境を整えております。

SHE Yokohama 体験レッスン :https://shelikes.jp/landing_pages_yokohama?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260511&utm_content=

SHE Yokohama 詳細

所在地 ｜神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

アクセス ｜みなとみらい線 みなとみらい駅（クイーンズスクエア出口） 徒歩2分

オープン日 ｜5月11日（月） ※無料体験レッスン予約開始日

申し込みURL ｜https://shelikes.jp/landing_pages_yokohama(https://shelikes.jp/landing_pages_yokohama?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260511&utm_content=)

LINE登録 ｜https://lin.ee/Vfq65RI

■ SHE Yokohama オープニングパーティーについて

イベント名 ：SHE Yokohama オープニングパーティー

参加申し込み方法 ：

・オフライン参加 SHE会員 ｜https://shelikes.jp/events/6576

・オフライン参加 SHE非会員 ｜https://shelikes.jp/events/6578

・オンライン参加（会員・非会員共通）｜https://shelikes.jp/events/6577

日時：2026年6月6日（土）14:00-16:00（受付開始13:30）

会場：SHE Yokohama

（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F）

プログラム：

・14:00 オープニング／主催者挨拶

・14:20 SHE受講生による登壇プレゼンテーション

・14:35 特別ワークショップ

・15:05 クロージング／写真撮影

・15:15 交流会

対象：女性はどなたでも参加可能

登壇者：後日発表予定

※プログラムについては現在の予定であり、変更の可能性がございます。

■ SHE全国拠点について

SHEは現在、東京（銀座・青山）、名古屋、大阪、福岡に拠点を展開しており、受講生向けのコミュニティイベントや、これから受講を検討される方にはSHElikesの学習体験やキャリアカウンセリングなどを含む無料体験レッスンを提供しています。(※)各拠点で実施するオフライン無料体験レッスンに関しては、各拠点サイトよりお申し込みください。

※これから受講を考えている方に向けたオフライン無料体験レッスンの提供は名古屋、大阪、福岡、横浜拠点のみ。

SHE Nagoya

無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_nagoya

所在地 ｜愛知県名古屋市中村区名駅3-12-14 今井ビル3階

アクセス｜JR「名古屋駅」徒歩5分

SHE Umeda

無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_umeda

所在地 ｜大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 オフィスタワーA 13階

アクセス｜JR「大阪駅」直通3分

SHE Fukuoka

無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_fukuoka

所在地 ｜福岡市中央区天神1丁目14-18 WeWork天神ブリッククロス 14階

アクセス｜福岡市営地下鉄空港線「天神駅」直結

■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて｜https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/(https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260511&utm_content=)

【SHElikes 公式SNS】

SHElikes公式Instagram ：https://www.instagram.com/she_officials/

SHElikes公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/she_officials

SHElikes公式YouTube「シーライクスTV」 ：https://www.youtube.com/@sheofficial0411

SHElikesオウンドメディア「SHEshares」 ：https://shares.shelikes.jp

＜今だけのお得なキャンペーン実施中＞

キャンペーン実施期間：2026年4月1日（水）～5月31日（土）

キャンペーンサイト ：https://shelikes.jp/landing_pages/collab04/

キャンペーン対象者 ：期間内にSHElikes無料体験レッスンに申し込んだ方

キャンペーン申し込み方法：

１.キャンペーン期間中に無料体験レッスンを予約

２.予約完了後に届くメールからエントリー

３.エントリーフォームから特典を選択

プレゼント内容：ハワイ旅行（1名様）、MacBook Pro（1名様）

＜さらに特別特典＞4月1日～5月31日までの間に、SHElikesの無料体験レッスンに参加された方から直筆の宛名とサイン入りの「鈴木愛理さんチェキ」(3名様)を抽選でプレゼント

■ SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに25万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」（https://money.shelikes.jp）、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」（https://sheworks.shelikes.jp）も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp(https://sheworks.shelikes.jp%EF%BC%89%E3%82%82%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82SHE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%9Ahttps://she-inc.co.jp)