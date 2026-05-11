【2026年6月4日（木）16時開催＠オンライン】知財×AIリーガルテックセミナー

リーガルテック株式会社【開催概要】

知財×AI リーガルテックセミナー

『強い特許』は、研究開発のどこから生まれるのか？

─大手自動車メーカー・ITメガベンチャー・エンタメスタートアップの知財実務から見えた『3つの傾向』

日時：2026年6月4日（木）16:00～17:00

形式：オンライン（Microsoft Teams）

参加費：無料（事前申込制）

登壇者：岩崎 克哉（AnotherBall）

※プログラム内容や登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。

お申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/84d06121-fed8-4045-abda-4caa5b1ac82b@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration【セミナー詳細】

「強い特許」と言われる発明と、そうでない発明。

その違いは、研究開発のどこで生まれるのでしょうか。

本セミナーでは、大手自動車メーカー、ITメガベンチャー、エンタメスタートアップと、異なる業界・事業フェーズで知財実務に携わってきた経験をもとに、「強い特許」に共通する“3つの傾向”についてお話しします。

業界や組織規模が違っても、強い特許には共通する特徴があります。

例えば、

・なぜ、強い特許は研究開発の早い段階で生まれるのか

・なぜ、強い特許は研究者の「当たり前」から生まれるのか

・なぜ、強い特許は研究開発における“課題”から生まれるのか

といった観点から、研究開発と知財実務の接点を紐解きます。

研究開発者・知財担当者双方にとって、「強い特許とは何か」を改めて考えるきっかけとなる内容をお届けします。

【こんな方におすすめ】

・研究開発に携わっているが、特許活動が後回しになりがち

・発明アイデアをどう整理すればよいか悩んでいる

・知財部との連携に課題を感じている

・強い特許と弱い特許の違いを知りたい

・研究開発段階から知財を考える視点を学びたい

・AIを活用した知財実務に興味がある

【セミナーで得られること】

・強い特許に共通する“3つの傾向”

・研究開発段階で知財活動を行う重要性

・現場で実際に起きている成功・失敗事例

・「課題起点」で発明を整理する考え方

・研究者が見落としがちな“特許の種”の見つけ方

・AIを活用した発明整理・特許調査の実務イメージ

【登壇者】 岩崎 克哉 AnotherBall

大学院修了後、トヨタ自動車株式会社 に入社。知的財産部にて、特許戦略の立案から権利活用まで一貫して知財実務に従事。2018年よりフランスの特許事務所へ出向し、欧州における知財実務を経験。あわせてフランスにて知財マネジメント修士課程（MIPLM）を修了。 その後、ビジョナル株式会社 にて1人目の知財担当として参画し、知財組織の立ち上げや組織横断での知財体制構築、社内啓蒙活動を推進。 現在はAnotherBallにて、知財に限らず幅広い領域を担いながら、限られたリソース環境における知財活用およびAI活用を実践している。

主催：リーガルテック株式会社（https://legaltech.co.jp/）

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供