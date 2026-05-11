「dカード」のお支払い方法に、「スキップ払い」を導入

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ドコモのクレジットカード「dカード(R)」のお支払い方法として、2026年5月18日（月）から「スキップ払い」を導入します。

「スキップ払い」は、ショッピング1回払いでご利用されたお支払いの時期を、あとから指定したお支払い月に変更できるお支払い方法です。対象となる明細ごとに、お支払い月を当初の予定月から最長6か月先まで変更でき、ご利用金額に所定の手数料※1を加えた金額を、指定されたお支払い月に一括でお支払いいただけます※2。

これまでドコモでは、「分割払い」や「リボ払い」など、ご利用金額を複数回に分けてお支払いいただく方法を提供しておりましたが、「利用後に支払い月を柔軟に調整したい」「分割ではなく、まとめて支払いたい」というお客さまからのご要望にお応えするため、新たに「スキップ払い」を導入しました。これにより、お客さまのライフスタイルや資金計画に応じて、より柔軟にお支払い方法をお選びいただけます。

【サービス概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/814_1_7d5f36f44ff9f96a1887f952a7dd3860.jpg?v=202605111051 ]

「スキップ払い」のお申込み方法など詳細は、2026年5月18日（月）午後10:00以降、「dカード」サイトにてご案内します。

また、「ｄカード」での「スキップ払い」の提供開始を記念して、『「スキップ払い」提供開始記念 3,000万ポイント山分けキャンペーン』を2026年5月18日（月）から開催します。

【キャンペーン概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/814_2_86db24761d591b7db5dab2d834c415ac.jpg?v=202605111051 ]

ドコモは今後も、お客さまが「dカード」を安心して便利でおトクにご利用いただけるよう、努めてまいります。

※1. 「スキップ払い」にはお支払い延伸期間に応じた所定の手数料がかかります。

※2. 「2回払い」「ボーナス払い」「分割払い」「リボ払い」、キャッシング返済金、年会費および一部提携会社から収納事

務を委託された料金、割賦手数料、遅延損害金などは「スキップ払い」に変更できません。

※3. 一部の加盟店でのご利用分は1回払いでのお支払いとなり、「スキップ払い」への変更は不可のためキャンペーン対象外

となります。また、ETCカード、「iD」、ドコモご利用料金のご利用分は「スキップ払い」への変更は可能ですが、本キ

ャンペーンの対象外となります。

※4. 家族カードのご利用分は、本会員さまのカードご利用分と合算して集計します。

※5. 家族カード会員のエントリーは本会員のエントリーと同一とみなします。家族カード会員がエントリーされた場合は本会

員が対象となります。

※6. 各カードの対象ブランドは、「Visa」または「Mastercard(R)」です。

*「dカード」「dカード GOLD」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

*「Mastercard」は、Mastercard International Incorporatedの登録商標です。