【salut!】ドールのためのインテリア「petit monde」から新作登場

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パルスリーコインズカンパニーが展開するインテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」のドール家具シリーズ「petit monde（プティモンド）」より、新作「antique brown（アンティークブラウン）」シリーズが登場いたします。

本シリーズは、落ち着いたブラウンカラーを基調に、

アンティーク家具のような風合いを再現したミニチュア家具コレクションです。

▼petit monde（プティモンド）の概要はこちら▼

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/salut/2026/petit_monde2/

■商品特徴

１.アンティーク調のカラーリング

深みのあるブラウンを基調とし、落ち着きのある空間を演出。

既存シリーズとは異なる、シックな世界観を表現しています。

２.質感へのこだわり

使い込まれた家具のような風合いを表現し、ミニチュアながら

リアリティのある仕上がりとなっています。

３.撮影映えする世界観

どこを切り取っても絵になるデザインで、

ドールや小物と組み合わせた際に自然な空間が作れるよう設計されています。

■一部商品ラインナップ（すべて税込み価格）

30cmドール用

60cmドール用

インテリアハンガーラックミニ \3,080インテリア引き出しチェストミニ \1,980インテリアソファミニ \2,420アーチバルコニーフレームミニ \4,950インテリアソファ \4,400インテリアアンティークチェア \4,400クローゼットトランク \6,050インテリアライティングビューロー \3,300

▼その他のpetit monde（プティモンド）詳細はこちら▼

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/salut/2026/petit_monde2/

■販売概要

発売日：5月11日(月)

全国のsalut!店舗（https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=salut）

公式オンラインストア（https://www.palcloset.jp/salut/）

■salut!（サリュ）について

「まいにち インテリア」をコンセプトとしたインテリア雑貨ショップ。

そのときの気分にあわせて、気軽にインテリアを選んでもらいたい。

ブランド概要

http://www.palgroup.co.jp/brand/brand.php?n=salut公式Instagram：(http://www.palgroup.co.jp/brand/brand.php?n=salut%E5%85%AC%E5%BC%8FInstagram%EF%BC%9A)

https://www.instagram.com/salut_shop/X：https://twitter.com/salut_shop(https://www.instagram.com/salut_shop/X%EF%BC%9Ahttps://twitter.com/salut_shop)

petit monde X：https://x.com/salutpetitmonde

■ご取材につきまして

salut!（サリュ）をご取材頂けるメディア様（TV、雑誌、新聞、SNS、動画等）を

募集しております。

取材ご希望の際は、salut!PR担当へご連絡をお願いいたします。