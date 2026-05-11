独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）関東本部は、長野県における中小企業・小規模事業者等への支援体制を一層強化するため、本日（2026年5月11日）、「長野エリアマネージャー事務所」を開設しました。

長野エリアマネージャー事務所は、地域の事業者や支援機関との身近な相談・連携拠点として、経営課題への対応や各種支援施策の活用を後押しする役割としています。

長野エリアマネージャー事務所開設に併せて、6月10日（水曜）、当機構の支援内容や今後の取組みをご紹介する「長野エリアマネージャー事務所開設記念セミナー」を開催します。基調講演では、株式会社バリューブックス（長野県上田市）代表取締役の鳥居希氏をお迎えして、「本も、人も、社長も循環する-100億企業への挑戦」をテーマにお話しいただきます。

1. 長野エリアマネージャー事務所 概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21609/table/1908_1_5c1746fcd198f4c262848ebe94bc3b7a.jpg?v=202605121251 ]2．長野エリアマネージャー事務所開設記念セミナー 開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21609/table/1908_2_4d401ad7e0c196563e1b59d06a3d55f3.jpg?v=202605121251 ]

詳細は、下記ページをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1908-9af3aae06ed6e87a6cded6866fb04b5d.pdf

■長野エリアマネージャー事務所開設記念セミナー 取材申込方法

「プレス用 取材申込書」にて、6月9日（火曜）15時までにFAXまたはメールにてお申し込みください。

【プレス用 取材申込書】

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1908-8d1fdfc397b5da3a8baf72d0c704d181.pdf

（参考）「１００億宣言」について

中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100億円」という、経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを、宣言するものです。

100 億企業成長ポータル （リンク）

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。