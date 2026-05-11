Circles TokyoにてArata POPUP開催【5月15日（金）～31日（日）】SELECT By Baycrew’s メインエントランスにて展開

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 社長：古峯 正佳）が運営するSELECT by BAYCREW'S、Circles Tokyo（セレクト バイ ベイクルーズ サークルズ トウキョウ）にてArata POPUPを開催【5月15日（金）～31日（日）】SELECT By Baycrew’sメインエントランスにて展開。

Circles Tokyoとして初開催。

アウトドアブランド「ARATA」のPOPUPを開催します。

会場は虎ノ門ヒルズステーションタワー3F「SELECT by BAYCREW’S」メインエントランス。

日常と都市、そしてフィールドを行き来する中で、私たちが欲しいと感じたプロダクトをご用意します。

Arata

確かなモノづくりで着々とファンを増やしているアウトドアブランド、Arata。

Arataの製品を産み出すバックボーンの最大の特徴は弊社の『技術力』にあります。

設計担当者達は学生の頃からモノづくりを楽しみ、自動車、家電、産業用機械、ロボット、フォーミュラカー、検査装置、医療器具など、様々な製品の設計に携わってきました。

Arataはそれらの技術力と豊富なアウトドアの経験を掛け合わせ、エンジニアの視点で自分達が本当に使いたい、思わず友人に勧めたくなるアウトドア用品を生み出しています。

一見シンプルなアウトドアギア。

ただ、よく見ると細部まで徹底的に設計されていて、考え抜かれたプロダクトを作り出しています。



その中でも多くのファンを持つアイテムの一つが登山用晴雨兼用傘です。

実際に手に取り、使ってみると遮光・重量・強度のバランスが抜群。

山のためのスペックでありながら、都市生活にそのままフィットする。むしろ、日常でこそその恩恵を強く感じるプロダクトだと感じます。

Arataの傘は、雨と日差しの両方に対応しながら、軽さと強度、そして洗練された見た目のバランスまで成立している。街とフィールドをシームレスに繋ぐ、完成度の高い一本です。

これからやってくる梅雨。そして、その先の厳しい夏。

ここ数年の暑さを考えると、“日傘はもう特別なものではない”と感じています。

もちろん、Arataの魅力は傘だけではありません。

今回のPOPUPでは、ブランドの思想が詰まったプロダクトを幅広くご覧いただけます。

AU-08

AU-08

Price：\6,820

Coler：White,Silver



・Silver143g、White170gの超軽量設計で、携帯しやすい

・8本骨＋カーボンフレーム採用。軽量ながら風に強く耐久性も高い

・遮光・UVカット性能が高く、夏場の日差しや熱対策⚪︎

・2段折りたたみ構造で壊れにくく、コンパクトに収納しやすい

・ギア感が強すぎない洗練されたデザインで、街使いでも馴染む

ASU-08

ASU-8

Price：\7,480

Coler：White,Silver



・登山だけでなく、野外イベント・街使いにも馴染むデザイン

・折りたたみ機構を省いたストレート構造でさらに軽量＆高強度化

・フルカーボンシャフト＆8本骨採用で、Silver125g、White147gと超軽量ながら風にも強い

・Whiteは完全遮光、Silverは軽量特化と用途に合わせて選べる仕様

ATR-130

ATR-130

Price：\61,600-



・3kg台の軽量設計ながら、4シーズン対応の高い耐風性能を実現

・DACポール＋独自リッジポール構造。広い室内空間と剛性を両立

・両側ドア＆全面メッシュ切替仕様。暑い時期から悪天候まで対応

・ベンチレーションやインナーガイライン搭載で、結露・強風対策までかなり実戦的

ACP-500 / 700

ACP-500 / 700

Price： ACP-500（メッシュポーチなし）\5,830-

ACP-500（メッシュポーチあり）\6,270-

ACP-700（メッシュポーチなし）\5,940-

ACP-700（メッシュポーチあり）\6,380-

・アルミ製ながら容積あたり世界最軽量クラスを実現。超軽量設計

・熱伝導率の高いアルミ素材。お湯が早く沸き、燃料消費削減

・脱着式チタンハンドル採用で、軽量なのに素手で持ちやすい構造

・110g OD缶が収納できるサイズ感で、バーナーや小物もまとめやすい高い収納性

・リベットや溶接に頼らない独自構造により、ULギアらしい軽さと実用強度を両立

AHL-250

AHL-250

Price：\6,380-

・本体19g、バンド込みでも23.5gという超軽量設計。長時間装着してもストレスが少ない

・独自開発の高効率回路により、軽量ながらトレイルラン対応レベルの明るさを確保

・点灯開始からバッテリー低下まで、光量が安定しやすく実用性が高い

・IP68防水＋USB-C採用で、悪天候や長期山行でも扱いやすい

・アンバーLED搭載で、虫が集まりにくくテント場やキャンプでも快適に使いやすい

Arata POPUP

開催期間：5/15(金）～5/31(日）

開催場所：SELECT By Baycrew’s メインエントランス

Brand info

【Circles Tokyo】

世界中に存在するバイシクルカルチャーから上質な製品を厳選する”自転車のセレクトショップ”。

独自の解釈で生まれるオリジナルバイクパーツブランドである“SimWorks” や、自転車というツールを使用した遊びを通じて日常でも使いきれるモノをカタチにしたオリジナルプロダクト ”RAL” を企画製造。ワールドワイドに供給しているスペシャリティーストア。

HP： https://circles-jp.com/

Instagram： https://www.instagram.com/circlestokyo/?hl=ja

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/