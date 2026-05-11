＜給付型奨学金＞ 5月11日「NAKAMURA・AGRI・SCHOLARSHIP基金」は2026年度奨学生募集を開始しました（7月1日締切）
2026年5月11日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、2026年度「NAKAMURA・AGRI・SCHOLARSHIP基金」給付型（返済不要）の奨学生募集を開始しました。
■「NAKAMURA・AGRI・SCHOLARSHIP基金」の目的
「NAKAMURA・AGRI・SCHOLARSHIP基金」は、高い志を持って農学分野で学ぶ学生に対し、経済的支援を通じて4年間の学びと成長を後押しすることを目的とします。未来を担う優秀な人材を育成し、日本の食と農業の持続的かつ力強い発展に貢献することを目指します。
募集概要： https://np-foundation.or.jp/information/000376.html
■応募資格
以下のいずれの項目にも該当する者
◎2026年4月に日本国内の大学に入学し、「農学」分野の学部・学科に在籍する大学1年生
※ 文部科学省「学科系統分類表」（2026年4月7日公表）の大分類「農学」に該当する学部・学科
※ 4年制の学部・学科生に限り、夜間部生、通信教育課程生、留学生を除く
◎令和7年度の「課税標準額」の世帯合算額が以下に当てはまる者（詳細は募集要項をご確認ください）
・2人世帯以下：（課税標準額）3,500,000円未満
・3人世帯 ：（課税標準額）4,000,000円未満
・4人世帯 ：（課税標準額）4,500,000円未満
・5人世帯 ：（課税標準額）5,000,000円未満
・6人世帯以上：（課税標準額）5,500,000円未満
◎高校時の平均評定が3.5以上（全履修科目）の者
◎「奨学生の義務と留意事項」に同意できる者
■奨学金の概要
給付年額 ：120万円 （4年間の総額480万円）
給付対象期間：2026年4月～2030年3月（最短修業年限）
奨学金の種類：給付型奨学金（返還不要）
募集人数 ：5名（予定）
■選考方法
一次選考は書類審査、二次選考は面接（オンライン）を行います
■募集スケジュール
応募受付開始 ：2026年5月11日（月）
応募受付締切 ：2026年7月1日（水）
一次選考結果通知 ：2026年8月中旬（予定）
二次選考（面接） ：2026年9月上旬～中旬（予定）
最終結果通知 ：2026年10月上旬（予定）
奨学金給付（初年度）：2026年11月中（予定）
■応募方法
電子申請システム「Graain」より願書等を受付いたします。
「Graain」に新規アカウントを作成し、必要事項を入力、書類の登録を行ってください。
Graain登録画面(https://www.service.graain.net/UjBrs/general/login)
Graain新規アカウント登録マニュアル(https://graain-static.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manuals/Graain_%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E7%94%A8_%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf)
Graain申請者用操作マニュアル(https://graain-static.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manuals/Graain_%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E7%94%A8_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf)
■お問い合わせ
お問い合わせは、当財団の代表メールアドレス宛てにお送りください。
メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp
※ (at) は @ に置き換えて下さい。
公益財団法人 日本フィランソロピック財団
公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。
ホームページ： https://np-foundation.or.jp/