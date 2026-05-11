ADTANK株式会社、AZ-COM丸和ホールディングス株式会社創業者・和佐見勝氏より資金調達を実施

ADTANK株式会社

ADTANK株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：菅野 健一、以下「ADTANK」）は、AZ-COM丸和ホールディングス株式会社の創業者であり代表取締役社長の和佐見勝氏より、個人投資家としての出資を受けたことをお知らせいたします。

■ 資金調達の目的

ADTANKは、2026年2月の持株会社体制への移行を受け、独自のサービスADTURNと経営戦略を組み合わせた「次世代型グループ経営」を推進しています。今回調達した資金は、以下の2領域へ重点的に投資いたします。

- AIプロダクトの開発強化「広告×AIコンサルティング」の知見を基盤とした、独自のAIプロダクトの開発を加速させます。AIによる自動化・最適化を組み込んだプロダクトを市場へ投入することで、労働集約型から知識集約型への転換を図り、高度な経営支援をスケーラブルに提供するモデルを確立します。- 戦略的人材の採用単なるM&Aではなく、優れた技術力やプロダクトを持つ若き経営人材をチームごと迎え入れる「アクハイヤー」を積極的に実施します。合流したメンバーは、当社のADTURNという強力な武器を駆使し、持株会社体制における次世代のリーダーとして、より大きな社会的インパクトを創出することが可能です。

■ 投資家コメント

和佐見勝氏

「未経験の物流業界にトラック1台で飛び込んだ私の経験上、成長の鍵は常に『人』と『仲間』でした。ADTANKが推進する『アクハイヤー』は、広告とAIコンサルティングを融合した新領域で体現する戦略であり、私が企業家として大切にしてきた“人財”の育成と強固なチームビルディングに通じるものがあります。菅野CEOの執念と、独自のサービス『ADTURN』で業界のあり方をアップデートする構想に強い可能性を感じています。志高いチームの皆さんがこの船に乗り、広告×AIコンサルティングの未来を共に切り拓くことを期待しています。」

■ ADTANK株式会社 代表取締役CEO 菅野 健一 コメント

「トラック1台から事業を興し、国内のEC・小売物流を牽引する巨大グループを一代で築き上げた和佐見氏からご支援をいただけることを大変光栄に思います。和佐見氏が体現されてきた『圧倒的な成長スピード』と『強固な組織構築力』は、持株会社体制で急成長を目指す現在の当社にとって最大の目標であり学びです。開発中のAIプロダクトを横展開し、猛烈なスピード感でADTANKグループ全体の企業価値を最大化してまいります。」

■ 会社概要

リアルとデジタル両面での広告リソースと、経営・マーケティング・営業・DX領域の実行知見を一体化し、企業の成長と変革（TURN）を実行レベルまで伴走支援いたします。



会社名：ADTANK株式会社

所在地：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

設立：1992年

代表者：代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育

資本金：181,858千円 ※2026年4月1日現在

HP：https://adtank.co.jp/



事業内容：

1. 経営支援コンサルティング 独自AIによる分析&成果インパクト別施策によるマーケティング及びPR強化支援

2. セールスプロモーション／DX支援 販促企画、制作、運用を一体で提供し、リアル・デジタル双方の施策を最適化

3. デジタルマーケティング／AI活用支援 データ分析やAIを活用したマーケティング施策の設計・運用

4. リソース提供／プロジェクト支援 専門人材や外部パートナーを活用した実行体制の構築・