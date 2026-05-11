脱炭素を目指す企業さま向けのFIP電源活用サービス

株式会社エナリス

株式会社エナリス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木吾朗、以下「エナリス」）は、2026年5月11日より、脱炭素を目指す企業さまに向けて、電力や環境価値を市場価格と連動させる2つの新しいオフサイトPPAメニューの提供を開始します。

今回提供を開始するのは、当社が展開する「FIP転サポート」を通じて調達した再生可能エネルギー電源を活用した、「市場連動型フィジカルPPAメニュー」と「差金決済なしバーチャルPPAメニュー」です。

サービス提供の背景

これまで、地域によっては現在の電気料金と比較してPPAの価格帯が見合わず、再生可能エネルギーの長期調達が難しいという課題がありました。そこでエナリスは、自社で調達するFIP電源を活用し、より気軽に導入いただける新しいPPAメニューを開発しました。お客さまのニーズに合う電源を、最低取引期間1年という柔軟な契約と市場連動価格でご提供します。

市場連動型フィジカルPPAメニュー

エナリスが長期調達契約を交わした電源の電力と環境価値を、市場連動価格でご提供するメニューです。電力は日本卸電力取引所（JEPX）の30分ごとに変動する「スポット価格」に、環境価値は同取引所の直近の「オークション約定価格」にそれぞれ連動します。

【特徴１.】最短1年から契約が可能だから、導入しやすい

※ただし市場価格の急激な高騰などが発生した場合には、途中解約可能

【特徴２.】電力・環境価値共に透明性の高い価格設定

【特徴３.】エナリスとの2社間契約でありながら、発電所のトラッキングが可能

差金決済なしバーチャルPPAメニュー

エナリスが長期調達契約を交わした電源の環境価値のみをご提供するメニューです。環境価値のみを買い取るバーチャルPPAの形式でありながら、差金決済のリスクがないことが最大の特徴です。

【特徴１.】最短1年から契約が可能だから、導入しやすい

【特徴２.】差金決済なしでわかりやすい、オークション価格連動料金

【特徴３.】エナリスとの2社間契約でありながら、発電所のトラッキングが可能

※本スキームは、RE100技術要件において、「バーチャルPPA」ではなく、「エネルギー属性証明書（EAC）の調達」等に該当します。

エナリスは、従来の固定価格型PPAに加え、今回の新しい料金体系メニューをラインアップに追加することで、お客さまの多様なニーズにお応えするとともに、再生可能エネルギーの導入拡大、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

《メディアからのお問い合わせ先》

株式会社エナリス広報室 電話：03-4226-2613 E-mail：pr@eneres.co.jp