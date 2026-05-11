テクニカルSEOに特化した71項目・無料診断ツール「Lチェック」をリリース

株式会社LeveL.L

株式会社LeveL.L（代表取締役：伊藤亨祐）は、テクニカルSEOに特化した無料診断ツール「Lチェック」を本日リリースいたしました。

ツール画面キャプチャ

本ツールは、URLを入力するだけで11カテゴリ・71項目のテクニカルSEOを約30秒で総合診断し、100点満点のスコアと優先度付きの改善アクション、さらに代表取締役・伊藤による40パターンの個別コメントまで提示する、業界最多水準の診断ツールです。完全無料・会員登録不要でご利用いただけます。

▼ Lチェック サービスサイト

https://levell.co.jp/seo-check/

【背景】SEO業界の「ブラックボックス」を、もっと身近な施策に

SEO対策は、依然として一部の専門家だけが扱える領域として閉じられており、企業のWeb担当者・経営者が「自社サイトの現在地」を把握できない状況が続いています。

弊社が中小企業のWebマーケティング支援を行う中でも、以下のような声を多くいただいてきました。

- 制作会社やSEO業者の提案がブラックボックスで、何が正しいか判断できない- 既存の無料SEO診断ツールはスコアが出るだけで、結局「何をすべきか」が分からない- AIに診断結果を聞いても抽象的な答えしか返ってこず、次の一手が見えない 対策しているはずなのに、検索順位がなかなか上がらない

こうした状況の根本にあるのは、テクニカルSEOという「土台」の見えにくさです。コンテンツ施策に注力する前に、そもそもサイトが検索エンジンに正しく評価される構造になっているかを、誰もが簡単に確認できる場所が必要だと考えました。

そこで弊社は、「企業の広報担当者がSEOをマスターできる世界へ」というビジョンのもと、テクニカル領域に特化した無料診断ツール「Lチェック」を開発・公開するに至りました。

【サービス概要】Lチェックとは

「Lチェック」は、URLを入力するだけで、テクニカルSEOの71項目を約30秒で総合診断できる無料Webツールです。

一般的なSEOツールが「広く浅くカバー」する設計であるのに対し、本ツールはテクニカル領域に絞り込み、業界最多水準の項目数で深掘り診断する点を最大の特徴としています。診断結果は0～100点のスコアとS/A/B/C/Dの5段階グレードで表示され、改善項目はCritical / High / Medium / Lowの4段階で優先度が明示されます。

さらに、不合格項目の中から「まずこの3つだけやれば良い」最優先項目を自動抽出。テクニカル完成度がすでに高いサイトに対しては、コンテンツ見直しのアクションへ自動誘導する設計としました。

【主要機能】7つの機能で「次の一手」までを提示

【診断項目】11カテゴリ・71項目の内訳

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168868/table/4_1_7cbc3da71d27026380c3628a5b3fb5b4.jpg?v=202605111051 ]

業界最多水準である71項目の内訳は以下の通りです。配点は独自の目線で策定しています。

最も重きを置いているのはインデクサビリティ（インデックスやURL関連の構造）です。TOPは問題ないものの、下層ページに入った途端にSEOが出来ていないケースが散見されるためです。主要なページのURLを幾つか入れていただくと確認漏れがありません。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168868/table/4_2_e747752ecf0c507f1e69af98cccb5079.jpg?v=202605111051 ]

HTTPS・noindex・canonicalといった基本項目から、JSON-LD構造化データ、WebP/AVIF対応、TTFB・HSTS・HTTP/2まで、テクニカルSEOで押さえるべき領域を一通り網羅しています。

※注意点

WordPress、Shopify、自社開発サイトをはじめとするSSR系のサイトに対応しています（STUDIO・WixなどJS依存型のサイトは精度が低下する場合があります）。

【こんな方におすすめ】

【ご利用料金】

- 自社サイトのSEO状況を客観的に把握したい中小企業のWeb担当者・経営者- SEO業者選定の前に、セカンドオピニオンが欲しい方- 制作会社やSEO業者の提案がブラックボックスに感じている方- SEOの基礎を体系的に学びたいインハウスマーケター

完全無料・会員登録不要

【会社概要】

株式会社LeveL.L（カブシキガイシャレベル）

代表取締役：伊藤 亨祐（いとう きょうすけ）

設立：2024年12月26日

本社所在地：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号 おおきに南船場ビル205

事業内容：定額制マーケティングサービスの提供、SEO対策、SNS広告運用、Googleマップ最適化（MEO）、ホームページ制作、風評対策

ホームページ：https://levell.co.jp/