シンガポール航空、欧州路線を増便、2026年10月にマドリードへ新規就航

シンガポール航空- 2026年7月より、マンチェスター、ミラノ、ミュンヘン、ロンドン（ガトウィック）線を順次増便します。- バルセロナ経由のマドリード便（週5便）が新たに就航します。- シンガポール-バルセロナ-マドリード路線は、エアバスA350-900長距離型機（総座席数253席）で運航します。- ネットワークの拡充により、ビジネスおよびレジャーで欧州へ渡航されるお客様に、さらなる選択肢を提供します。

シンガポール航空（本社：シンガポール、CEO：ゴー・チュン・ポン）は、欧州路線の需要動向を鑑み、シンガポール・ハブにおける接続性を高めるため、今後数ヶ月にかけてマンチェスター、ミラノ、ミュンヘン、ロンドン（ガトウィック）線を順次増便します。

また、当局の認可を前提として、2026年10月26日よりバルセロナ経由のマドリード線を週5便で新たに運航します。これに伴い、現在週2便で運航しているシンガポール-バルセロナ直行便（SQ388便およびSQ387便）は同ルートへ再編されます。マドリードはシンガポール航空にとって欧州で15番目、スペイン国内では2番目の就航都市となります。

シンガポール航空マーケットプランニング担当シニアバイスプレジデント ダイ・ハオユーは次のように述べています。

「欧州はシンガポール航空にとって重要な市場であり、今回の調整は同市場への当社のコミットメントを反映したものです。欧州路線の需要推移に合わせ、マンチェスター、ミラノ、ミュンヘン、ロンドン（ガトウィック）といった主要路線の運航便数を拡充し、利便性を高めてまいります。またマドリードは観光地としても、ビジネスや金融の拠点としても関心が高まっており、今回の新規就航によって、お客様の旅の計画にさらなる選択肢を提供できることを嬉しく思います」

2026年7月13日より、シンガポール-マンチェスター線（SQ302便およびSQ301便）を現在の週5便から毎日運航へと増便します。現在週3便で運航しているシンガポール-ロンドン（ガトウィック）線（SQ314便およびSQ313便）は、2026年10月25日より毎日運航となります。これにより、1日4便のロンドン（ヒースロー）線と合わせ、シンガポール-ロンドン間は1日6便体制となります。

シンガポール-ミラノ線（SQ356便およびSQ355便）も、2026年10月25日より現在の週4便から毎日運航へと増便します。なお、マドリードへの新規就航に伴い、週3便で運航していたシンガポール-ミラノ-バルセロナ線（SQ378便およびSQ377便）は2026年10月27日より運休します。

また、2026年10月26日よりシンガポール-ミュンヘン間の直行便（SQ340便およびSQ339便）を週3便で新設し、既存便と合わせ週10便を運航します。

すべてのフライトは当局の認可を前提としており、機材は運航上の理由により変更となる場合があります。

マドリードへの初便（SQ388便）は、2026年10月26日23時30分（現地時間）にシンガポールを出発し、翌27日6時40分（現地時間）にバルセロナへ到着、7時40分（現地時間）にバルセロナを出発して同日8時50分（現地時間）にマドリードへ到着する予定です。

復路（SQ387便）は、10月27日10時00分（現地時間）にマドリードを出発し、11時15分（現地時間）にバルセロナへ到着、同日12時35分（現地時間）にバルセロナを出発し、翌日8時25分（現地時間）にシンガポールへ到着します。

シンガポール-バルセロナ-マドリード線は、エアバスA350-900長距離型機（総座席数253席／ビジネスクラス42席、プレミアムエコノミークラス24席、エコノミークラス187席）にて運航予定です。

スペインの首都マドリードは、活気あふれる文化や世界屈指の美術館、マドリード王宮などの歴史的建造物で知られています。また、同地域のみならず南米市場におけるビジネスや金融の拠点でもあります。

マドリード線の航空券は2026年6月より、シンガポール航空の様々な販売チャネルを通じて順次販売を開始し、各増便路線のチケットも順次発売予定です。詳細は別添Aをご参照ください。

シンガポール航空について

シンガポール航空グループは、マラヤンエアウェイズ・リミテッドを前身に1947年に設立しました。その後、マレーシアエアウェイズ・リミテッド、さらにマレーシア・シンガポール航空（MSA）に社名を変更。1972年には、MSAがシンガポール航空とマレーシア航空に分離しました。当初は保有機10機で18か国22都市に運航をしていましたが、現在は世界的なインターナショナルエアライングループに成長しました。シンガポール航空は、そのブランドの果たすべき役割として3つの柱である「Service Excellence」、「Product Leadership」、「Network Connectivity」の向上に継続的に取り組んでいます。シンガポール航空は世界で最も多くの賞を受賞している航空会社です。詳細はシンガポール航空公式ホームページ（singaporeair.com）をご覧ください。

別添A

欧州主要路線の増便および新規就航スケジュール詳細

バルセロナおよびマドリード（スペイン）

シンガポール航空は、現在週2便で運航しているシンガポール-バルセロナ線を、週5便のシンガポール-バルセロナ-マドリード線へと再編します。

ロンドン・ガトウィック（英国）

2026年冬期運航スケジュールより、ロンドン（ガトウィック）線を毎日運航へと増便します。これにより、すでに毎日運航しているガトウィック線の既存便（SQ312便およびSQ309便）に加え、1日4便のロンドン（ヒースロー）線と合わせ、シンガポール航空によるロンドン便は1日6便体制となります。

マンチェスター（英国）

シンガポール-マンチェスター線は現在の週5便から毎日運航へ増便となります。

ミラノ（イタリア）

シンガポール-ミラノ線は現在の週4便から毎日運航へ増便となります。

ミュンヘン（ドイツ）

シンガポール-ミュンヘン間に週3便の直行便を新設します。これにより、既存のSQ328便およびSQ327便と合わせ、ミュンヘン線は週10便体制へと拡充されます。