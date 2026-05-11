ローデ・シュワルツ、Counter UAS Technology Europe 2026にて、対ドローン用スイート「ARDRONIS」の全機能を搭載したデモンストレーション車両を公開

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

欧州全域で高まる、信頼性の高い対ドローンソリューションへの需要に応えるべく、ローデ・シュワルツは自社の周波数アジャイル技術が敵対的な無人航空機（UAV）をかつてない速度で探知、位置評定、無力化する様子を実演します。

ローデ・シュワルツの対ドローン用スイート「ARDRONIS」を搭載した車両

2026年4月20日、ロンドン ― ローデ・シュワルツは、実地での運用実績を誇る対ドローン用スイート「ARDRONIS」を、専用設計のデモンストレーション車両に搭載し、「Counter UAS Technology Europe 2026」にて展示します。2026年4月20日から22日までの3日間にわたる期間中、来場者は車両内にコンパクトに収められたこの統合ソリューションが、軍隊、警察組織、そして防衛産業全般における早期警戒と即応性の要求を満たしていることを直接確認することができます。

ローデ・シュワルツのARDRONISスイートは、ジャミング機能の有効性と柔軟性を向上させ、周波数範囲を100 MHzまで拡張しました。また、方向探知用のコックピットを備えており、オペレーターが複数ステーションを同時に監視・制御することが可能です。この構成により、必要な人員を削減しつつ、より効率的で連携の取れた運用を支援します。

デモンストレーション車両には、ARDRONIS スイートの全機能が単一の統合環境として組み込まれています。来場者は、ドローンとその操縦者を探知・位置評定する「ARDRONIS Locate Advanced」を体験可能です。さらに、車両には特定された脅威を自動的に追尾・抑止する「スマートフォロワー」機能を備えたマルチバンドジャマー「ARDRONIS Effect」も搭載されています。携行可能な「ARDRONIS Detect」および「ARDRONIS Locate Compact」ユニットは、迅速な展開や移動を伴うシナリオにおいても高性能な探知・位置評定能力を発揮し、「ARDRONIS Wi-Fi」モジュールは商用 UAV の通信リンクを特定・妨害する機能を付加します。

イベントではローデ・シュワルツのエンジニアが統合コックピットを操作し、初期探知から方位情報の取得、電波妨害、そして交戦に至るまでの一連のワークフローを、シミュレーション環境でご案内します。

イベント 3 日目の 15:15（GMT）には、ローデ・シュワルツ・インターナショナル GmbH の CUAS マーケ ット開発マネージャーである Bob Moll が、「ARDRONIS RF DF とジャミング ― (C)UAS 軍拡競争において価値を示し続けるために必要なこと」と題したプレゼンテーションを行います。この講演では、低周波数探知、多方向の特定、高出力ジャミングをひとつのシームレスなワークフローに結びつけた具体的な運用環境における事例を紹介し、ARDRONIS システムがいかにモバイルプラットフォーム上で展開可能か、また、今日の進化するドローンの脅威に対抗するため、既存の防衛・セキュリティアーキテクチャにどのように統合できるかを実証します。

先述の Bob Moll は次のように述べています。「当社の ARDRONIS スイートは、早期警戒探知、迅速な対応ジャミング、そして統一されたコックピットをひとつの現場即応型システムに統合したものです。これをモバイルプラットフォームで実演することで、既存の防衛・セキュリティアーキテクチャにどれほど容易に組み込むことができ、急速に変化するドローンの脅威に対処することができるかをお見せできると考えています。」

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933 年、ドイツ・ミュンヘンで Dr. Lothar Rohde と Dr. Hermann Schwarz によって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003 年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

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