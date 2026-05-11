【5/18開催】AIはユーザーリサーチをどう変えるか
株式会社アイスリーデザイン・WBCカレッジ （株式会社アピリッツ）共催のプロダクトマネジメントとUI/UXデザインを考える会vol.2「AIはユーザーリサーチをどう変えるか」が、株式会社アピリッツ 社内イベントスペースにて開催されます。
「プロダクトマネジメントとUI/UXデザインを考える会vol.2」AIはユーザーリサーチをどうかえるか
▼詳細・申込はこちらから
https://wbccollege.connpass.com/event/391207/
■開催概要
日程：2026年5月18日（月）19:00～20:30（予定）
※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。
会場：株式会社アピリッツ
住所：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階
アクセス：
JRよりお越しの方
https://spirits.appirits.com/corporate/21917/
地下鉄よりお越しの方
https://spirits.appirits.com/corporate/21894/
参加費：無料
申込方法：connpass(https://wbccollege.connpass.com/event/391207/)からお申し込み
会場「株式会社アピリッツ」渋谷サクラステージ入館について
渋谷サクラステージSHIBUYAタワー5Fオフィスロビー総合受付へお越しください。
近くに「イベント会場」の看板を持つ、アピリッツのスタッフへお声かけください。
セキュリティゲートをお進みいただく際に必要な【QRコードの紙】をお渡しいたします。
■登壇者
パネラー
菅原 大介（株式会社アイスリーデザイン：chapter UI/UXデザイングループ スペシャリスト）
阿部 航大（株式会社はてな：コンテンツ本部第一 ディレクター）
穴井 達（株式会社プロダクトフォース：セールス/カスタマーサクセス）
司会
ウメムラ タカシ（株式会社アピリッツ：VP of Design / HCD学部部長）
▼詳細・申込はこちらから
https://wbccollege.connpass.com/event/391207/
■WBCカレッジについて
株式会社アピリッツ(https://appirits.com)（https://appirits.com）が開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。
「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します！
アイスリーデザインについて
私たちアイスリーデザイン(https://www.i3design.jp/)（https://www.i3design.jp/）は、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルプロダクトの開発 & UX/UI支援ならびに顧客のAIトランスフォーメーション(AX)を支援します。
■会社概要
会社名 ：株式会社アイスリーデザイン
事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業
所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階
代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎
設立 ：2006年7月26日
URL ：https://www.i3design.jp
最新情報は公式X（旧Twitter）アカウントでも発信中です。
公式アカウント：https://x.com/i3design_jp
＜AX支援サービスに関するお問い合わせ＞
お問い合わせフォーム：
https://www.i3design.jp/contact/
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイスリーデザイン 広報担当宛
お問い合わせフォーム：https://www.i3design.jp/contact/
e-mail：pr@i3design.co.jp