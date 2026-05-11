スカイファーム、JR東日本主催「GATEWAY Tech TAKANAWA 2026」モビリティ分野に出展

スカイファーム株式会社

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也、以下「スカイファーム」）は、2026年5月13日（水）～5月14日（木）に東日本旅客鉄道株式会社が主催する「GATEWAY Tech TAKANAWA 2026」の、モビリティブースに出展することをお知らせします。

当社ブースでは、「スマホで注文、配送はロボット。モバイルオーダー×ロボット配送で一歩先の顧客体験を。」をテーマに、TAKANAWA GATEWAY CITYで実際に稼働中のロボット配送実機2台を展示。モバイルオーダーから配送、受け取りまでが一気通貫でつながる新しい購買体験をご体感いただけます。あわせて、5月14日(木)には「急行ピッチ」にも当社は登壇いたします。

複数テナントが入居する商業施設・オフィスビルの回遊性向上や運営効率化に課題をお持ちの施設運営・開発関係者の皆様、ぜひお立ち寄りください。

【展示内容】

ブースでは、モバイルオーダーとロボット配送を組み合わせた「NEW PORT」のソリューションを、TAKANAWA GATEWAY CITYで実際に稼働中のロボット実機2台と紹介動画を通じてご紹介します。複数テナントが入居する商業施設やオフィスビルにおいて、来館者の購買体験をシームレスにつなぎ、施設全体の付加価値向上と運営効率化を同時に実現するNEW PORTの仕組みを、「注文する・運ぶ・受け取る」の一連の流れとともにご覧いただけます。

【ピッチ登壇のお知らせ】

会期2日目には、ブースエリア内ミニステージで開催される「急行ピッチ」(1社4分間)に登壇し、NEW PORTが描く商業施設DXの未来像をお伝えします。

・日時:2026年5月14日(木)12:28～12:33

・会場:B2Fブースエリア内「急行ピッチエリア」ミニステージ

・登壇者:スカイファーム株式会社 CCO 大久保 瑛司

【出展概要】

・イベント名：GATEWAY Tech TAKANAWA 2026

・会期：2026年5月13日（水）～ 14日（木）10:00～18:00

・主催：東日本旅客鉄道株式会社

・会場：東京都港区高輪2-21-2

THE LINKPILLAR 1 SOUTH地下2階

「TAKANAWA GATEWAY Convention Center」

・参加費用：一般：11,000円

スタートアップ・アカデミア・学生：無料

チケットは下記ウェブサイトよりご購入ください。

https://eventregist.com/e/gateway-tech-takanawa2026

■GATEWAY Tech TAKANAWA 2026 について

TAKANAWA GATEWAY CITYを舞台に、地球益を目指す共創の祭典です。

環境／モビリティ・ロボット／ヘルスケア／地域創生の4テーマを軸に、社会課題解決に資する技術・サービスのブース展示や実証、登壇セッションを実施します。

当社は、4テーマのうち「モビリティ」分野で、「スマホで注文、配送はロボット。モバイルオーダー×ロボット配送で一歩先の顧客体験を。」を掲げ、出展いたします。TAKANAWA GATEWAYで実際に使われている、ロボット実機2台を展示。「注文する・運ぶ・受け取る」が一気通貫でつながる顧客体験。是非お気軽にお立ち寄りください。

■スカイファーム株式会社

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。

■NEWPORT

NEW PORTはデリバリー、テイクアウト、テーブルオーダー、ＯＭＯを備えた施設特化型モバイルオーダーシステムです。独自スクラッチ開発を要せずスピーディー且つフレキシブルに施設独自のサービスの展開を実現いたします。

https://www.new-port.jp/

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/





