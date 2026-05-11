クイーンが惚れた究極のエンターテイナー、アダム・ランバート（Adam Lambert）が新作『ADAM』を７月リリース

The Orchard JapanPhoto by Nick Knight

グラミー賞ノミネート歴をもつ世界的スーパースターのアダム・ランバート（Adam Lambert）が、自身のレーベルよりThe Orchardの流通で７月10日（金）に６枚目のフルアルバム『ADAM』をリリースする。著名なファッションフォトグラファーのニック・ナイトによるアートワークをフィーチャーし、ジョン・ベリオン、ジョン・バティステ、ジョナス・ブラザーズを手掛けるピート・ナッピがアルバムのエグゼクティブプロデュースを担当。バラエティ豊かな12曲は、ランバートの人間性と非凡な芸術性のあらゆる側面を余すことなく披露する。

ニューアルバム『ADAM』は、90年代オルタナティブとエレクトロニカから多大な影響を受けており、複数のジャンルが巧みに融合され、タイムレスな輝きを放っている。先行シングル「EAT U ALIVE」では、アルバム全体を特徴づけるダークなインダストリアルサウンドを展開。中毒性のあるエネルギッシュなコーラスと、湧き上がる原始的な本能を迸らせ、ランバートはパワフルなボーカル力で圧倒する。

「新曲“EAT U ALIVE”は、僕の音楽の新たなチャプターへと誘う、ぴったりの序章です」とランバートは語る。

「90年代から2000年代初頭にかけて、僕の音楽性を形成する上で大きく影響を受けた音楽を彷彿とさせる世界観に相応しい楽曲を作りたかったのです。ナイン・インチ・ネイルズ、ビョーク、プリンス、ミューズ、ゴールドフラップ、ダフト・パンク、ジョージ・マイケル、マッシヴ・アタック、クリスタル・メソッドなどが、サウンドに影響を与えたアーティストのほんの一部です。アルバムは、人生の光と影、ポジティブな経験とネガティブな経験を分つ紙一重の境界線を解き明かします。これらの曲が、混乱しつつも必要である自己受容のプロセスを経てきた全ての人の心に響くことを願っています。自分の弱点と長所を認めることで、真の解放感が得られました。悪い部分も良い部分も全て受け入れること。常に自分が完璧主義者であり理想主義者であると思っていた僕にとっては、革新的なことでした」

アートと並び、社会活動や権利擁護も、ランバートにとっては重要な柱となっている。LGBTQ+コミュニティへの支援を継続するため、彼はLGBTQ+の人権を支援する非営利団体Feel Something Foundationを2020年に設立。また極度な貧困の撲滅を目指す権利擁護施設Global Citizenのアンバサダーを務め、５月14日（木）に開催される“Global Citizen NOW:ニューヨーク・インパクト・サミット”で講演を行う。

アダム・ランバート（Adam Lambert）とは？

グラミー賞ノミネート経験をもつシンガー、ソングライター、俳優であり、LGBTQ+の先駆者であるアダム・ランバートは、2009年に『アメリカン・アイドル』で世界的名声を得て以来、圧倒的歌唱力と大胆な芸術性で国際的なキャリアを築いてきた。『For Your Entertainment』、『Trespassing』、『The Original High』など数々の全米トップ10入りアルバムをリリースし、「Whataya Want From Me」、「Ghost Town」などのシングルヒットを放ち、アルバム『Trespassing』は、ゲイを公言する男性アーティストとして初めて 米Billboard 200で１位を獲得する歴史的快挙を成し遂げた。また彼はソロ活動に加えて、クイーンのフロントマンとして世界中の観客を魅了し、世界各地のスタジアム公演を完売させてきた。彼の創作活動は、映画、テレビ、舞台に及び、『glee/グリー』での印象的な役柄、ブロードウェイデビュー作『キャバレー』でのMC役などで高評価を獲得。2025年にはハリウッド・ボウルで上演の『ジーザス・クライスト・スーパースター』でシンシア・エリヴォと共演し、ユダ役を演じて絶賛された。LGBTQ+コミュニティの熱心な擁護者である彼は、世界的な人権活動を支援するFeel Something Foundationを設立。常に進化を続けるアダム・ランバートは、待望の６枚目のスタジオアルバム『ADAM』で芸術的な限界を更に押し広げる。

■リリース情報

Adam Lambert（アダム・ランバート）

ニュー・シングル「EAT U ALIVE」配信中

配信リンク：https://songwhip.com/adam-lambert/adam

レーベル：More is More LLC

Adam Lambert（アダム・ランバート）

ニュー・アルバム『ADAM』

リリース日：2026年7月10日

配信リンク：https://songwhip.com/adam-lambert/adam

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。