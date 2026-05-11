身長167cmの大人っぽすぎる12歳からギャルばぁばまで！ななにーメンバーが「年齢不詳美女クイズ」で大パニック！香取慎吾、大胆予想連発も衝撃の実年齢にスタジオ騒然｜ななにー 地下ABEMA#117

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「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月10日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#117を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.go.link/dNrOS）

#117では、初対面では実年齢がわからない年齢不詳美女6名がA～Fの名札をつけて登場。ななにーメンバーは「年齢順並び替えクイズ」に挑戦しました。今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美として幻の干し芋「蜜玉」が贈られます。

いざクイズがスタートすると、メンバーは独自の視点で白熱の推理を展開。本企画でこれまで名推理を披露している稲垣は「リップの色が赤いのは大人っぽく見せたい14、5歳」と鋭い観察眼を発揮。一方、香取はあどけなさの残るFの女性に対して「小学生！」と初志貫徹で主張し続けます。

質問タイムでは「好きなお菓子」や「好きなアニメ」「よく使う絵文字」などの話題に。Bの女性はよく使う絵文字に「ピアノ」と答えたり、最近出かけた場所に「中華街」と答えたことから、予想はさらに迷宮入りします。「この6名の中にお孫さんがいるおばあちゃんがいる」という特大ヒントとともにお孫さんが登場すると、メンバーたちは「嘘でしょ！？」「おばあちゃん！？」と大パニック状態となりました。

いよいよ、ななにーメンバーを翻弄し続けた女性たちの実年齢と素顔が明らかに。高身長でスタイル抜群のDの女性が「12歳です」と明かすと、3月までランドセルを背負っていたという事実にスタジオは「マジか！」と騒然に。写真を見たみちょぱが「遊びで高校生が（ランドセルを）背負ってるみたい」と驚愕し、普段は「公園で遊んでいる」という等身大の答えに香取も「公園！？」と目を丸くしました。

「よく使う絵文字はピアノ」「最近行った場所は中華街」発言でななにーメンバーを大いに惑わせたBの女性は36歳。シンガーソングライターと俳優をしており、地元が横浜であることが判明すると、メンバーも「かき回してくれましたね」「プロ。喋るとめちゃ大人だった」と見事な回答に感心します。

また、最後までメンバーを惑わせたFの女性の実年齢は「20歳」。小学生ともお孫さんがいるおばあちゃんとも予想された“赤ちゃん顔”の彼女ですが、「お酒も買えちゃう」と明かすと、一同は「これぞ年齢不詳。（子どもっぽくも、大人っぽくも）どっちにも見えるんだね」と納得。香取は自身の「小学生」という予想が外れたにも関わらず、「ほら！骨格は間違ってない。合ってたんだよ！」と必死の主張を繰り広げました。

そして、香取が終始「52歳」と予想して譲らなかったEの女性・れいなさんの実年齢が「38歳」だと発表されると、スタジオからは「どこが52歳に見えるんですか！？」とツッコミが殺到。実は彼女は15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と1歳の孫を持ち、「ギャルばぁば」として現在SNSで活動中。スタジオに実際の娘と孫が登場し、香取の「52歳」という予想に対して娘からは「歳いって見えるんですね…」とのコメントが飛び出し、スタジオは大きな笑いに包まれました。

ななにーメンバーが年齢不詳美女に翻弄された『ななにー 地下ABEMA』#117は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/dNrOS）

次週5月17日（日）夜8時より配信の『ななにー 地下ABEMA』#118は、「転職して人生激変！？年収 HIGH＆LOW」と題し、驚きの転職を遂げた5人が集結し、転職して年収は上がったのか下がったのか、リアルな給料事情に迫ります。リズムネタで一世風靡したお笑い芸人・はんにゃの川島章良は全盛期の給料を「月収500万」「他事務所だったら多分10億円稼いでた」と激白。そんな彼の現在の寿司職人としての給料事情とは…？さらに、メガバンクから結婚相談所に転職した勝倉千尋さんの年収にななにーメンバーは「えぐー！」と騒然に。さらに力士からタクシードライバーに転職したという日野一之さんは「数百万が振り込まれることもある」という禁断の“力士の驚きのお小遣い事情”を口にします。放送をお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#117番組概要

放送日時：2026年5月10日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/dNrOS

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#118放送日時：2026年5月17日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/lRLCZ

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/