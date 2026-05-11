父の日の贈り物に、ひと工夫を。『マイ宛名シール』に父の日デザインを追加～父の日ありがとうキャンペーンも実施中～

株式会社サムライソードコンビニプリントサービス『マイ宛名シール』の父の日向けデザインが追加！

コンビニプリントサービス『マイ宛名シール』は、このたび父の日向けデザインを追加いたしました。

父の日の贈り物やメッセージに、ひと手間加えることで印象は大きく変わります。

『マイ宛名シール』は、贈り物に温かみを添える宛名シールサービスです。

サービスサイト：https://myatena.net/

■『マイ宛名シール』父の日デザイン追加のポイント

父の日に合わせたデザインを新たに追加。

全50種類以上のバリエーションから選択でき、贈る相手や用途に応じてお選びいただけます。

シンプルで使いやすいデザインから、父の日らしい落ち着いた雰囲気やスタイリッシュなデザインまで幅広くラインナップしています。

■ こんなシーンにおすすめ

・父の日のギフト配送時の宛名ラベルとして

・お父さんへ贈るプレゼントの送り状用として

・実家やご家族への贈り物の宛名整理に

宛名にひと工夫を加えることで、気持ちがより伝わる贈り物にできます。

■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中

キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」

2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/6

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/