売れるネット広告社グループ(9235)、ビットコイン・セイヴァーが『中東市場』へ本格進出！～世界1位の技術力がこじ開ける60兆円市場、暗号資産大国UAEの巨大ニーズを開拓～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社であるビットコイン・セイヴァー株式会社（以下 ビットコイン・セイヴァー）が、世界最大の“暗号資産ハブ”へと急成長を遂げる『アラブ首長国連邦（UAE）』を中心とした『中東地域』において、サービス展開を本格開始したことをお知らせいたします。

1. ターゲットは「失われた60兆円」：『中東市場』に眠る莫大な金脈と進出背景



現在、世界中でパスワード紛失等によりアクセス不能となった暗号資産は「約60兆円」にものぼると推定されています。この「失われた60兆円市場」に対し、上場企業の信頼性と世界最高峰の技術力をもって参入しているのは、国内上場企業で唯一（※）、売れるネット広告社グループのみです。

※自社調べ（2026年5月）日本国内における上場企業を対象とした調査



近年、『中東地域』では、UAE・ドバイ・バーレーン等を中心に、暗号資産およびWeb3関連市場への投資が急拡大しており、世界有数の“暗号資産フレンドリー市場”として存在感を高めております。特にUAEでは、政府主導によるWeb3・ブロックチェーン関連産業の育成が進められており、世界中の暗号資産関連企業や投資家の集積が進行しております。



こうした市場環境を背景に、売れるネット広告社グループ「ビットコイン・セイヴァー」では、日本国内で培ってきた暗号資産ウォレット復旧支援、ブロックチェーン解析、アクセス回復支援等の知見を活用し、『中東地域』における認知拡大および案件創出に向けたマーケティング活動を本格化いたしました。



特に『中東地域』では、暗号資産保有額の大型化や長期保有ニーズの増加に伴い、「秘密鍵紛失」「ウォレットアクセス不能」「旧端末からの資産移行不能」「相続関連のアクセス問題」など、暗号資産復旧に関する潜在ニーズが「数兆円規模」で存在しているものと認識しております。

2. 堀江貴文氏・ウルフ村田氏との最強タッグによる「高収益パイプライン」の全容

『中東地域』におけるネットワークを有する関係者との連携強化に加え、これまでの最強の布陣との戦略的提携に注力します。

●『堀江貴文』氏との戦略的提携による集客:

日本の圧倒的ビジネスインフルエンサー『堀江貴文』氏のSNS・圧倒的なネットワークと直結した「高収益パイプライン」を確立。合計600万人を超える圧倒的なリーチ力を活用し、中東・グローバル市場からも大型案件を継続的に流入させます。

●『ウルフ村田』氏との業務提携による高単価案件の獲得:

個人投資家界のカリスマ・『ウルフ村田』氏との業務提携により、巨大投資家コミュニティに潜在するニーズを独占的に囲い込みます。事実、同氏経由では既に数億円規模の復旧を見込む中東・グローバル市場からの「複数の大型案件」紹介が具体的に稼働しており、業績向上をもたらす可能性のある重要なドライバーとなっています。

3.「ビットコイン・セイヴァー」の優位性と、高利益率ビジネスモデル

売れるネット広告社グループの「ビットコイン・セイヴァー」は、世界中で「失われた60兆円」とも言われるアクセス不能な暗号資産を救出することをミッションに設立された、国内上場企業初にして唯一の「暗号資産（仮想通貨）復旧（デジタルアセット・リカバリー）サービス専門企業」です。



●解決率90%以上！著名人案件の復旧実績！

代表の岩田顕斗氏はこれまでに数億円分の暗号資産を復旧する実績を有しており（解決率90％以上）、

ホリエモンこと『堀江貴文』氏のアクセス不能な「暗号資産（ETH）」の完全復旧など、高度な技術力

を背景に同業他社で対応不可だった案件も数多く解決に導いております。

※「解決率90%以上」は法人設立以前から実施していた案件を含んでおります。



●世界１位のハッキング技術による完全内製化！

世界最高峰のハッキングコンテスト「hackthebox」で世界大会１位に輝いたトップエンジニアが参画する当社の技術チームは、他社で復旧困難であった案件を次々と実現する圧倒的な解析能力を自社組織内に保有しております。

●約60兆円の巨大市場を独占！

世界で約60兆円相当とされるアクセス不能な暗号資産市場に対し、当社は国内上場企業として初めて参入いたしました。ライバル不在のブルーオーシャンを独走します。

●中東市場の巨万の富を射抜く！「高収益成功報酬モデル」！

復旧資産の約40%を成功報酬として受領する利益率の高いビジネスモデルです 。一件あたりの資産規模が国内とは桁違いに巨大（数億円～数十億円単位）な『中東市場』において、さらに『堀江貴文』氏・『ウルフ村田』氏が有するグローバルな投資家ネットワークからの継続的な大型案件獲得は、利益率を最大化させ、当社の連結業績に寄与すると確信しております。

※当該資料は、代表の岩田顕斗氏の過去実績となります。

4. 業績へのインパクト可能性：一件で「数億円単位」の報酬が現実的に

売れるネット広告社グループ「ビットコイン・セイヴァー」のビジネスモデルは、復旧資産の約40%を成功報酬として受領する「高収益モデル」です。『中東市場』の案件は、一案件あたりの資産規模が国内とは桁違いに巨大であり、一件の成功報酬が数億円単位に達することも十分に想定されます。



売れるネット広告社グループ「ビットコイン・セイヴァー」は、これまで国内において積み重ねてきた多様な実績を武器に、今後は国内のみならず、本施策を皮切りにグローバル市場を制圧いたします。今回の取り組みは、世界市場で数千億円規模を目指すユニコーン事業への飛躍に向けた、極めて重要な戦略的転換点となります。

本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520