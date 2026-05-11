x3d株式会社、新作教育プログラム・メソッド集「のすけ式 絶対に挫折させないAIシリーズ」を開発・提供開始

x3d株式会社

x3d株式会社（東京都港区、代表取締役：武石幸之助）は、累計1,500社以上の法人AI研修・組織導入支援から蓄積した知見を体系化し、新作教育プログラム・メソッド集「のすけ式 絶対に挫折させないAIシリーズ」として計8プログラムを順次展開することを発表いたします。

背景

企業におけるAI導入が加速する中、「研修を受けても実践で活用できない」「現場への浸透が進まない」といった組織レベルでのAI定着課題が深刻化しています。x3dは「AIを浸透させ、社会を前進させる」をミッションに掲げ、これまで全国1,500社以上にAI教育・組織開発支援を提供してまいりました。



この豊富な実践知見を体系化し、確実に組織へAIを定着させる教育プログラム・メソッド集として「のすけ式 絶対に挫折させないAIシリーズ」を新たに開発いたしました。



「のすけ式 絶対に挫折させないAIシリーズ」について

本シリーズは、独自開発した「のすけ式 組織AI教育3軸理論」に基づき、計8プログラムで構成される教育プログラム・メソッド集です。マインド・スキル・インフラの3軸を同時に育成するアプローチを採用し、ベース理論・中位層実践・上位層統合の段階的な学習設計により、組織全体でのAI活用を実現します。



提供スケジュール：



・2026年5月：第1弾「Claudeマスターズ」提供開始

・2026年5月：「Microsoft Copilotマスターズ」追加提供

・2026年内：追加3プログラムの展開予定





独自理論「のすけ式 組織AI教育3軸理論」

累計1,500社以上の支援実績から導き出された独自のフレームワークです：



・マインド軸：AI活用に対する前向きな姿勢と組織文化の醸成

・スキル軸：具体的なAIツール操作技術と応用力の向上

・インフラ軸：継続的な学習とサポート体制の構築



この3軸を同時に強化することで、一時的な知識習得ではなく、持続可能なAI発想力・AI活用組織への変革を実現します。



プログラムの特長

・実証データに基づく設計：1,500社以上の支援から得られた成功・失敗事例を反映

・段階的成長モデル：組織の習熟度に応じた8段階のプログラム構成

・継続支援体制：研修後のフォローアップと実践サポートを標準装備

・カスタマイズ対応：企業の業種・規模・課題に応じた柔軟な調整が可能



想定対象

生成AI導入を検討している企業の経営層・人事部門・DX推進担当者、AI活用を組織全体に展開したいマネジメント層、および確実なAI定着を目指す法人企業を主な対象としています。



代表コメント

「これまで1,500社以上の企業様のAI導入支援を通じて、単発の研修や一時的な取り組みでは真の組織変革は実現できないことを痛感いたしました。『のすけ式 絶対に挫折させないAIシリーズ』は、その豊富な実践知見を体系化し、確実に組織文化としてAIを根づかせるための包括的なプログラム・メソッド集です。AIを『使うツール』から『共に働くパートナー』へと発展させ、すべての企業様の持続的な成長と競争力向上を全力で支援してまいります。」 - x3d株式会社 代表取締役 武石 幸之助





今後の展開

2025年6月の第1弾リリース後、段階的にプログラムを拡充し、2026年内には計8プログラムの完全展開を予定しています。また、各プログラムの効果検証と改善を継続的に実施し、より効果的なAI教育ソリューションの提供を目指します。



会社概要

x3d株式会社（クロスサード、東京都港区、代表取締役：武石幸之助）は、「AIを浸透させ、社会を前進させる」をミッションに、AI教育・組織開発から業務改善支援、AI開発・マーケティング支援までを一気通貫で提供するAIスタートアップです。全国1,500社以上の支援実績を持ち、独自の研修メソッドと生成AIマネジメントゲーム(R)をはじめとするソリューションで、企業・組織へのAI定着を支援しています。

https://x3d.jp