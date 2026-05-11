＜情報解禁＞自動車産業を変革する「次世代モビリティ技術展」発表会／リアル×デジタルの全容公開

エバーリッジ株式会社

本実行委員会は、モビリティ技術に特化した初の展示会「次世代モビリティ技術展」を開催するにあたり、発表会を下記の通り開催いたします。

開催の背景・目的

開催発表会HP :https://lp.bizcrew.jp/mobility

「100年に一度」の変革期。電動化、自動運転、MaaS、SDVへとクルマの定義が根底から書き換わる今、従来の「ハード偏重」「系列内開発」という常識は、もはや成長の足枷です。自前主義から脱却し、あらゆる知見を掛け合わせる“オープンな共創”こそが、次代のモビリティを制する鍵となります。

本実行委員会は、部門間の壁を壊し、新たな価値を生むための“解”が集結するビジネスの最前線として、初の「次世代モビリティ技術展」を開催します。それぞれの垣根を超え、新たな技術とトレンドを掛け合わせることで、次世代のビジネスチャンスが生まれます。

発表会では、本展の開催を宣言するとともに、ご参加者様にとって有益な会となるように特別ゲストをお招きしたスペシャルセミナーを開催いたします。またその後は任意参加で交流会も開催致しますので未来のビジネスパートナーとの出会い創出や、新たな視点やアイデア発見の場としてご利用ください。

発表会概要

■日 時：6月16日（火）15:00開場（17:00閉会）

■会 場：ベルサール六本木（B1階）

■参 加：300名限定

■内 容：展示会 概要説明（出展・来場対象、開催規模、セミナーなど）

ゲストスピーカーによる講演

■参加費：無料

■交流会：同日、同会場にて17:00より開始

参加予定者：下記企業の経営者・マーケティング責任者

車載電子部品・材料、半導体、SDV、サステナブル部品・材料、xEV技術、

メカ部品・加工技術・加工装置

※軽食・アルコール・ソフトドリンクをご用意しています。

本発表会において、モビリティ業界の未来を共に創造し、業界全体の発展に向けた取り組みがうまれるような機会となれば幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

お申し込みはこちら :https://lp.bizcrew.jp/mobility

ゲストスピーカー決定！

半導体300兆円市場と「自動車世界戦争」の行方

～シリコン列島ニッポン復活の鍵を握る、

エレクトロニクス×ものづくりの異業種共創～

株式会社産業タイムズ社

取締役 会長

泉谷 渉

出展対象

構成展・出展対象

モビリティGX EXPO

サステナブル材料・素材、カーボンニュートラル対応素材

マルチマテリアル・異材質接合技術、リサイクル・サーキュラーエコノミー

超軽量化設計、LCA支援・環境負荷可視化 ・・・など



xEV・バッテリー技術 EXPO

モータ／インバータ技術、電池・モータ製造／検査装置、バッテリー部品・材料

熱マネジメントシステム、FCV関連技術、急速充電・ワイヤレス給電 ・・・など



次世代 E/Eアーキテクチャ・SDV EXPO

車載電子部品・材料・半導体、車載OS／ミドルウェア／OTA技術

SDV開発プラットフォーム、テスト／検証ツール、車載サイバーセキュリティ

ADAS・自動運転技術 ・・・など



モビリティ メカ部品・加工 EXPO

高精度モビリティ部品、精密金属・樹脂加工、機能性表面処理・特殊コーティング

AM技術・3Dプリンタ、自動計測・非破壊検査・画像処理 ・・・など

来場対象

自動車・自動車部品、輸送機器（鉄道、航空機、船舶）、建機などのメーカーの

■ 製造・生産技術

■ 品質保証・品質管理

■ 設計・開発・研究

■ 調達・購買

■ DX・IT推進

■ 経営・経営企画

・・・など

【お問い合わせ先】

次世代モビリティ技術展 実行委員会 広報担当

TEL：03-6632-2802

E-mail：mobility-s@bizcrew.jp