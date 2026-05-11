ジェイアンドエス保険サービス株式会社、保険領域特化の学生アイデアコンペティション「INID（Insurance Ideathon）2026」に協賛

ジェイアンドエス保険サービス株式会社

りそなグループの親密保険代理店である、ジェイアンドエス保険サービス株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 日野 夏樹、以下「当社」）は、このたび、日本の大学生・大学院生を対象とした保険領域特化のアイデアコンペティション「INID（Insurance Ideathon）2026」に協賛することをお知らせいたします。

INIDは、「Insurance Innovation（保険分野におけるイノベーション）」をテーマに、学生ならではの自由な発想や視点から、保険の新たな可能性を探求するアイデアコンペティションです。

■協賛の背景

近年、自然災害の多発化、社会構造やテクノロジーの急速な進展により、保険に求められる役割は大きく変化しています。こうした環境下においては、既存の枠組みにとらわれない柔軟な発想や新たな視点でのイノベーションが不可欠です。

当社は、「お客さまに安心と安全をお届けし、持続的な社会の発展に貢献いたします」というパーパスのもと、保険を通じた「安心」と「安全」の提供に取り組んでまいりました。

取り組みの中で、保険業界の未来を担う次世代人材の育成や、保険の新しい可能性を探求することの重要性を強く認識しています。

INIDは未来を担う学生と、保険業界の知見が交差する貴重な場です。当社は、本大会の趣旨に深く共感し、学生の挑戦を後押しするとともに、保険業界の発展に貢献したいとの考えから協賛を決定いたしました。

■代表コメント

ジェイアンドエス保険サービス株式会社

代表取締役社長 日野 夏樹

りそなグループのお客さまに寄り添う保険代理店として日々実感していることは、保険は人や企業、社会の挑戦を支える重要なインフラであるということです。その価値は時代とともに進化し続ける必要があります。そして、その進化の原動力となるのが、次世代を担う若い世代の柔軟な発想と情熱だと私たちは考えています。

本協賛を通じて、挑戦する学生の皆さまを応援するとともに、私たち自身も学び、刺激を受けながら、保険業界の未来づくりに貢献していきたいと考えています。

INID2026で生まれる数多くの挑戦とアイデアが、社会に新しい価値をもたらすことを心より期待しています。

■今後の取り組みについて

INID2026への協賛を通じて、学生の皆さまが安心してアイデア創出に挑戦できる環境づくりを支援するとともに、本大会で生まれる多様なアイデアや視点を真摯に受け止め、自社のサービスや価値提供の更なる向上につなげてまいります。

今後も当社は、産学連携や人材育成への貢献を通じて、保険業界の持続的な発展に貢献してまいります。

■INID（Insurance Ideathon）について

INIDは、日本の大学生・大学院生を対象とした、保険領域に特化したアイデアコンペティションです。「Insurance Innovation（保険分野におけるイノベーション）」をテーマに、3名～4名で構成された各チームが2026年5月30日（土）の決勝大会でプレゼンテーションを行い、優勝チームは2026年8月21日にシンガポールで開催される世界大会に出場いたします。

INID2026公式サイト：https://inid.cien.group/

■会社概要

会社名： ジェイアンドエス保険サービス株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番14号 J&Sビル

代表者： 代表取締役社長 日野 夏樹

URL： https://www.jands-hoken.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

ジェイアンドエス保険サービス株式会社 企画部

E-mail：h-kikaku@jands-hoken.co.jp