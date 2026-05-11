株式会社日本企業型確定拠出年金センター、沖税務会計事務所と業務提携を開始

連携の背景と目的

社会保険労務士法人とうかい（画像左から）株式会社日本企業型確定拠出年金センター 宇山睦味、沖税務会計事務所 代表税理士 沖 寛之

社会保険労務士法人とうかいのグループ企業である株式会社日本企業型確定拠出年金センターは、中小企業の重要な経営課題である退職金・福利厚生制度について、企業型DC（確定拠出年金）の導入・運用支援を提供しています。 制度設計から申請手続き、導入後のサポートまでをトータルで行い、中小企業の資産形成支援と金融リテラシーの向上に貢献しています。 このたび、沖税務会計事務所との業務提携により、企業型DC導入の支援体制をさらに強化・拡充します。

沖税務会計事務所は、100医院以上の経営分析・サポート実績を持つ医療特化型の会計事務所として、 これまで多くの医科・歯科クリニックの皆様の適正な申告と経営の健全化を支援しています。

昨今、医療業界における大きな課題の一つとなっているのが「優秀なスタッフの採用と定着」です。 この課題を解決するためには、福利厚生の充実が不可欠となっています。

そこで、企業型DC（確定拠出年金）の導入・運用支援において全国規模の実績を持つ日本企業型確定拠出年金センターと提携することで、 沖税務会計事務所が支援する医療機関様に対し、税制面での優遇を最大限に活かした資産形成支援と、魅力ある職場づくりをトータルでサポートできる体制を整えました。

YouTube「DCチャンネル」にも出演していただきました

5月8日公開「【医療法人必見】医科・歯科先生のための資産形成を徹底解説｜企業型DCが効果的｜年商1億円以上から始める節税」に出演していただきました。

医療法人の制約を具体例に挙げながら、MS法人の活用や勤務医の定着率向上に直結する企業型DCの導入メリットを徹底解説しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BTJYe77Scsk ]DCチャンネルはこちら :https://www.youtube.com/@ndc-center

沖税務会計事務所について

「適正な納税の実現」を使命とし、医科・歯科に特化した会計顧問、経営支援、新規開業支援を提供しています。 100医院以上の実績に基づいた精緻な数字分析により、医院経営のお金の流れを可視化し、成長を力強くサポートいたします。

【法人概要】

法人名：沖税務会計事務所

代表税理士：沖 寛之

所在地： 東京都杉並区上井草1-31-4 名島ハウス200

ホームページ：https://okizeimu.com/

株式会社日本企業型確定拠出年金センターについて

役員一人から導入することのできる企業型確定拠出年金「SBIぷらす年金」代表事業主・共同運営管理機関。 企業型確定拠出年金を4,500社以上導入支援しており、日本一の実績※。

※2023年度2024年度SBIベネフィット・システムズが関与する総合型プラン中、地方厚生局申請件数において

株式会社日本企業型確定拠出年金センター

所在地 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4－10 アルティメイト名駅1st 3階

設立 2018年1月

代表取締役 久野勝也

ホームページ https://ndc-center.jp/

電話 050-3645-9040

問い合わせ先 info@ndc-center.com