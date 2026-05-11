Morse Micro PTY. LTD.

2026年5月11日

<<報道資料>>

Morse Micro PTY. LTD.



Wi-Fi HaLowチップソリューションベンダーの世界的リーダーであるモースマイクロ(https://www.morsemicro.com/ja/)（Morse Micro PTY. LTD.、本社：オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）は本日、電子部品およびオートメーション製品のグローバルディストリビューターであるDigiKeyとの販売提携を発表しました。 この提携により、モースマイクロの多くの受賞歴を持つWi-Fi HaLow製品が世界規模で一層入手可能となり、エンジニア、開発者、ソリューションプロバイダーが次世代の長距離・低消費電力ワイヤレスデバイスの評価、プロトタイプ作成、および構築をより容易に行えるようになります。

DigiKeyのグローバルな販売プラットフォームを通じて、顧客はモースマイクロの第2世代MM8108製品の拡大するラインナップを入手できるようになり、IoT、スマートビルディング、産業用、農業用、および民生用アプリケーションにおける製品開発の加速に寄与します。

モースマイクロの共同創業者兼CEOであるマイケル・デニル（Michael De Ni）氏は次のように述べています。「DigiKeyとの提携は、世界中の開発者や顧客がモースマイクロのWi-Fi HaLow技術を一層利用しやすくするための重要な一歩です。顧客には、実績のあるハードウェアへの容易なアクセスに加え、より迅速な開発プロセスと信頼できる流通経路が求められています。 DigiKeyとの提携は、世界中のエンジニアリング業界への強力な新たなルートとなり、幅広いIoTアプリケーションにおけるWi-Fi HaLowの導入を加速させる当社の能力を強化します」

DigiKeyでは当初、MM8108-MF15457(https://www.digikey.com.au/en/products/detail/morse-micro/MM8108-MF15457/28007243) Wi-Fi HaLowトランシーバーモジュール、MM8108-EKH05-01(https://www.digikey.com.au/en/products/detail/morse-micro/MM8108-EKH05-01/28007244) IoT評価ボード、MM8108-EKH19-01(https://www.digikey.com.au/en/products/detail/morse-micro/MM8108-EKH19-01/28007245) USBアダプター評価キット、そして業界をリードするMM8108-EKH01-01(https://www.digikey.com.au/en/products/detail/morse-micro/MM8108-EKH01-01/28007242) / MM8108-EKH01-01-CAM(https://www.digikey.com.au/en/products/detail/morse-micro/MM8108-EKH01-01-CAM/28007241) 開発プラットフォームなど、モースマイクロの主要製品が提供されます。上記プラットフォームは、開発者によるWi-Fi HaLowの即時利用を前提に設計されています。

DigiKeyの新市場開発マネージャーであるネイト・ウィットサマン（Nate Witsaman）氏は次のように述べています。「DigiKeyは、モースマイクロと協力し、同社のWi-Fi HaLow製品群を世界中の顧客に提供できることを嬉しく思います。モースマイクロは、長距離・低消費電力のWi-Fiを備えた新しい種類のの接続デバイスを可能にしており、エンジニアがこれらの革新的な製品により簡単にアクセスできるよう支援できることを嬉しく思います」

この提携は、グローバルなWi-Fi HaLowエコシステムの拡大と、商用化への道を簡素化する量産対応ハードウェアを通じて開発者を支援するモースマイクロの取り組みを強化するものです。

詳細は、https://www.digikey.com.au/en/supplier-centers/morse-micro(https://www.digikey.com.au/en/supplier-centers/morse-micro)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフ・リバー・フォールズに本社を置くDigiKeyは、電子部品およびオートメーション製品の世界的なディストリビューターです。DigiKeyは、 世界中への即時出荷が可能な最も幅広く豊富な製品ラインナップを提供しており、約3,000社の信頼できるメーカーから1,750万点以上の部品を取り扱っています。エンジニア、設計者、ビルダー、調達担当者は、プロジェクトのあらゆる段階を簡素化する革新的なデジタルソリューション、設計ツール、そして円滑な購買体験を求めてDigiKeyを利用しています。 DigiKeyの電子部品販売、オートメーションソリューション、設計リソースの詳細については、digikey.com、およびFacebook、X、YouTube、Instagram、LinkedInをご覧ください。

モースマイクロについて

モースマイクロは、Wi-Fi HaLow分野をリードするファブレス半導体企業であり、数々の賞を受賞した技術でIoT接続に革新をもたらしています。 シドニーに本社を置き、米国、台湾、中国、インド、日本、英国にグローバルオフィスを展開するモースマイクロは、次世代の長距離・低消費電力Wi-Fi HaLowソリューションの普及を推進しています。当社の第一世代MM6108と最新発表のMM8108チップは、市場の中で最速、最小サイズ、最低消費電力、最長伝送距離を持つWi-Fi HaLow接続を提供するチップの一つです。

モースマイクロのWi-Fi HaLow技術は世界的に勢いを増しており、接続デバイスの通信距離を従来のWi-Fiネットワークの10倍に拡大し、カバーエリアを100倍に広げることを可能にしています。この進歩は、スマートホーム、産業オートメーション、スマートシティなど、様々な分野におけるIoT接続を変革しています。詳細は、https://www.morsemicro.com/ja/ をご覧ください。



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