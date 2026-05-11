【ゲームイベント応援キャンペーン】PV1本98,000円超激安制作祭り

株式会社メイラボ

ゲーム業界に特化した動画制作・広告運用サービス「Mr.GAMEHIT（ミスターゲームヒット）」（https://mrgamehit.com/）を提供する株式会社メイラボ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤 真一）は、本日2026年5月11日（月）より、ゲームPVを特別価格で提供するキャンペーン『【ゲームイベント応援キャンペーン】ゲームPV1本98,000円～超激安制作祭り』を開催いたします。

【ゲームイベント応援キャンペーン】ゲームPV1本98,000円～超激安制作祭り

▼【ゲームイベント応援キャンペーン】ゲームPV1本98,000円～超激安制作祭り 資料請求もしくはお問い合せはこちらのフォームから↓

キャンペーン実施の背景

資料請求／お問い合わせ :https://share-na2.hsforms.com/1OTPAtleXTG66ll-vb433_Qc2g0h

近年、多くのゲームイベントが毎月のように開催されています。2026年も中盤ですが、これからもBitSummitや東京ゲームショウ（TGS）、OSAKA INDIE GAMES SUMMIT、東京ゲームダンジョンやデジゲー博など、大注目のイベントがまだまだ数多く開催される予定です。

これらのゲームイベントは、ゲームの開発者やパブリッシャーにとって、プレイヤーの皆様に作品の魅力を届ける絶好の機会です。

PVをはじめとする動画クリエイティブは、当日の集客だけでなく、その後の認知拡大や売上にもつながる重要な存在ですが、「できるだけ制作費を抑えながら進めたい」「何を目的に、どんな動画を何本作ればいいかわからない」「社内のリソースが足りず、企画や進行まで手が回らない」といったご相談を多くいただきます。

特に、比較的規模の小さなインディーゲームは、プロモーションに割ける予算が限られており、せっかくのイベント機会を十分に活かしきれないケースも少なくありません。

イベントを目前に控え、素晴らしいゲームの数々が、予算面のハードルを理由に出展機会やプレイヤーへの訴求機会を逃してしまう……。そんなことがないように、できるだけ抑えた価格でMr.GAMEHITが作るPVのクオリティを実感していただきたいという想いから、本キャンペーンを企画いたしました。

キャンペーン概要

本キャンペーンでは、高品質を維持しながら、制作フローを最適化することで破格の料金設定を実現しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52268/table/38_1_3746c8e6281fd6c02b69fce6991356e3.jpg?v=202605110951 ]

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Mr.GAMEHITについて

資料請求／お問い合わせ :https://share-na2.hsforms.com/1OTPAtleXTG66ll-vb433_Qc2g0h[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d1iLxUafVHg ]

Mr.GAMEHITは、ガチゲーマー集団によるゲーム業界に特化した「動画制作」と「広告運用」をご提供するサービスです。ゲームプロモーションにお悩みの企業様へ、戦略立案から企画・制作・分析、クリエイティブ改善まで一気通貫でサポートしています。

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https://mrgamehit.com/document/

【ゲーム動画制作】Mr.GAMEHIT CR

ゲームへの理解度が深いゲーマーが、過去5,000本以上の制作実績を元に、「成果+ビジュアル」に拘った“思わずプレイしたくなる動画”を制作いたします。CTR 2倍達成、CPI 40％削減などの実績をあげており、有名タイトルからインディーゲームまで、国内外のゲーム会社、広告代理店、ゲームメディア等にご利用いただいています。

公式サイト：https://mrgamehit.com/cr/

【ゲーム広告運用】Mr.GAMEHIT AD

大手広告代理店でゲーム広告運用経験のあるゲーマーが、ハイクオリティな動画CRを用いて、AI自動運用を攻略する広告運用をご提供いたします。蓄積された様々なゲームタイトルのデータを活用し、”勝ちクリエイティブ”を資産化するクリエイティブ運用を行うことで、広告成果の改善と最適化を実現しています。

公式サイト：https://mrgamehit.com/ad/

会社概要

社名 ：株式会社メイラボ （MEILABO CORPORATION）

所在地 ：東京都港区南青山3-8-40 青山センタービル2F

代表取締役：佐藤 真一

事業内容 ：動画制作、広告運用、システム開発、Web制作、IT・Webコンサル

会社HP ：https://meilabo.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メイラボ Mr.GAMEHIT事業部

問い合わせフォーム：https://mrgamehit.com/contact/

広報担当：佐藤昭博