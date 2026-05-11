「ゴルフはやればやるほど下手になる」タカの自虐にプロも共感!? インポッシブル参戦で波乱も『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3　＃26 5月16日（土） 9:30～放送

吉本興業株式会社

タカアンドトシと大西ライオンが出演するBSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason3（＃26）が、5月16日（土）あさ9:30から放送されます。

ひるちゃん“代打”ホールを開催！

現在、4月3日に50歳になったタカを祝う「バースデーカップ」を開催中。インポッシブル（ひるちゃん、えいじ）がキャディーを務めるなか、今回は、タカと城後真太郎プロのタカチーム、トシ、大西、金ちゃん（鬼越トマホーク）のトシチームで対決を行います。

本番組の特徴は、各ホールに特別ルールが設けられていること。7番ホールは、4月1日に誕生日を迎えたひるちゃんを祝う「バースデーホール」で、それぞれ初心者のひるちゃんを“代打”として起用しなければなりません。

ゲームが進むなか、グリーンオンに成功したタカチームがひるちゃんを代打で起用。城後プロが丁寧にレクチャーし、実際に打ちますが……ひるちゃんはどんなパットを見せるのか？

このほかにも、大西がバラエティノリを排除して真剣にゴルフと向き合ったり、タカのショットがまさかのアクシデントを生み出したりと、一同は笑いあふれるなか、ゴルフを楽しみます。

カートトークも楽しめるゴルフ番組

8番ホールは、全員でティーショットを打ち、カップに近いメンバーに賞品がプレゼントされる「ニアピン対決ホール」です。こちらでは、大西が風に翻弄される一幕が。1打目を打とうとするも、「あれ？風が変わった」と何度もクラブを交換。笑いを誘います。

最終ホールは「全員ゴルフ対決」を実施。キャディーのインポッシブルもチームに加わって対決を行います。自分の出番が回ってきたえいじは「本気でいきます」と気合十分。雄たけびを上げると、彼の体に変化があって……。

本番組は移動中のカートトークも必見です。今回好調のタカは、久しぶりのゴルフだと明かしつつ「ゴルフってやればやるほどヘタになるのよ」とポツリ。城後プロも「本当そうですよね」と同調します。一方、金ちゃんは“ある芸人”とのラウンド秘話を披露します。

『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもと動画配信ページにて見逃し配信されるほか、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 5月16日(土) 9:30-10:00

出演者:タカアンドトシ、大西ライオン

＃26 ゲスト：金ちゃん（鬼越トマホーク）

視聴放送： 【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】 https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805