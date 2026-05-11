『勝利の女神：NIKKE』より、「ナユタ：無為」フィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を現在、あみあみ限定でご案内中です。
あみあみ限定特典「アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)」付きも、予約受付中です。
製品ページはこちら：
●勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア
・豪華版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200906&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200905&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200889&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200888&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 73,700円(税込)
・通常版 71,500円(税込)
□ブランド：Hobby sakura
□発売日：2027年1月予定
【スケール】1/4
【サイズ】全高：約590mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
[豪華版]
・フィギュア本体
・台座
≪豪華版特典≫
・タペストリー
[通常版]
・フィギュア本体
・台座
≪あみあみ限定特典≫
・アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)
※画像は豪華版のものになります。
※こちらの商品は「あみあみ」のみでの取り扱いとなります。
≪あみあみ限定特典≫アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)
発光ギミックはありません。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア
・豪華版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200906&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200905&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200889&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200888&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)SHIFT UP Corp.
【店舗情報】
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■あみあみ実店舗サイト
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