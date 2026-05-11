『勝利の女神：NIKKE』より、「ナユタ：無為」フィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定でご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を現在、あみあみ限定でご案内中です。


あみあみ限定特典「アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)」付きも、予約受付中です。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア


・豪華版　あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200906&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200905&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版　あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200889&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200888&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　73,700円(税込)


・通常版　71,500円(税込)


□ブランド：Hobby sakura


□発売日：2027年1月予定


【スケール】1/4


【サイズ】全高：約590mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


[豪華版]


・フィギュア本体


・台座


≪豪華版特典≫


・タペストリー


[通常版]


・フィギュア本体


・台座



≪あみあみ限定特典≫


・アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)



※画像は豪華版のものになります。


※こちらの商品は「あみあみ」のみでの取り扱いとなります。



≪あみあみ限定特典≫アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)









































発光ギミックはありません。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE ナユタ：無為 1/4スケール 完成品フィギュア


・豪華版　あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200906&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200905&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版　あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200889&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200888&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



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【店舗情報】


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■あみあみ実店舗サイト


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