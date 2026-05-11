KGモーターズ、株式会社ミツバから技術連携強化に向けた出資受け入れを発表

KGモーターズ株式会社

KGモーターズ株式会社（本社：広島県東広島市、代表取締役CEO：楠 一成、以下「KGモーターズ」）は、株式会社ミツバ（本社：群馬県桐生市、代表取締役社長：日野 貞実、以下「ミツバ」）より、小型モビリティ「mibot（ミボット）」の駆動システム領域における技術連携をより強化していくための出資を受けることをお知らせいたします。

背景

mibotは、「今日より明日が良くなる未来を創る」というビジョンのもと、移動のあり方を再定義する1人乗りの小型モビリティです。mibotの開発初期段階から両社の協業は始まっており、KGモーターズはmibotに適したモーターの設計および評価・試験をミツバと協力して進めてきました。こうした取り組みは試作段階にとどまらず、実車への実装・検証を経て、すでに初期顧客への納車や法人での実証運用（PoC）へと移行しています。

技術的な取り組み

mibotは原付ミニカー規格に準拠しており、出力に制限がある中で登坂性能・加速性能・最高速といった走行性能を成立させる必要があります。

これらはトレードオフの関係にあり、限られた出力の中でバランスをとるモーターの設計と制御が、プロダクトの成立そのものを左右します。加えて、小型・軽量・低コストという制約のもとでは、既存のEVとは異なる最適化が求められます。

両社はミツバの駆動モーター「MA01」をベースに、mibotに最適化したモーターの設計と制御の作り込みを進めてきました。

今回の出資を契機として、量産・実運用段階で得られるデータを活用しながら、さらなる性能の磨き込みを両社で進めてまいります。

KGモーターズ株式会社 代表取締役CEO 楠 一成 コメント

mibotは、限られた出力の中で走行性能とコストを両立させるという、難易度の高いプロダクトです。開発初期からモーター領域で深く関わっていただいてきたミツバ様からの出資という形で、量産・実運用を共に磨き上げていくパートナーとして、引き続き連携できることに大きな意義を感じています。実使用データをもとに継続的な改善を重ねながら、ユーザーにとって快適な移動体験を実現してまいります。

株式会社ミツバ 代表取締役社長 日野 貞実 コメント

小型モビリティ領域におけるKGモーターズ様の知見と、当社のモーター技術が融合することで、「安心・安全」な移動の実現と、地域社会が抱える移動課題の解決、さらには脱炭素社会の実現に貢献できるものと期待しております。今後も、実証を重ねながら新しい移動の未来を切り拓いてまいります。

小型モビリティ「mibot」について

「mibot」は、「クルマは大きすぎる」という課題に対し、日常の移動に必要な機能へと最適化した一人乗りの小型電動ミニカーです。

全長2,485mm・全幅1,140mm・全高1,470mm・車両重量約470kgのコンパクトかつ軽量なボディにより、買い物や駅までの往復といった日常の“ワンマイル”移動を効率的に支えます。

原付ミニカー規格に準拠しながら、航続距離約100km（メーカー公表値）と冷暖房を備え、走行性能と快適性を両立した設計としています。

駆動モーター「MA01」について

ミツバ製の小型二輪車および小型モビリティ向けインナーローター式駆動モーター。用途に応じて出力の異なる3タイプを設定しています。高効率設計により車両の航続距離の延長に貢献するとともに、自然空冷を前提とした設計のため冷却用補機を必要とせず、車両構成の簡素化を可能にします。

本件に関するお問い合わせ先

KGモーターズ株式会社 広報担当

info@kg-m.jp