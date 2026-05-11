シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」の開始！新キャラ「デカネロン」、「シンドンネン」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」が2026年5月11日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「アーチ理力最終神 Inform！・オアシス幻神」の開始、「魔偶妃とキャーノキャーノガチャ」等を開始いたしました。

◆期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」について

いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。

期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」が公開されました。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

◆あらすじ

魔覇ドラゴットが魔幻型頂上で開眼し、

次動ネブラが悪魔の力で染められていく。

ヤマト爆神は魔魂プタゴラトンに囚われ、

他の天使達は再び魔幻迷宮に。

開催期間

2026/5/11(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/20(水) 13:59

魔崩裂棒コイン交換可能期間

2026/5/11(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/27(水) 13:59

☆1キャラ「【デビリン族増長型】デス魔トΣ」

◆新キャラ追加！「魔偶妃とキャーノキャーノガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[魔偶妃]デカネロン」「[ノノノお守り]シンドンネン」が登場する、「魔偶妃とキャーノキャーノガチャ」を開始いたしました。

・[魔偶妃]デカネロン

・[ノノノお守り]シンドンネン

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2026/5/11(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/24(日) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆ダメージチャレンジイベント「アーチ理力最終神 Inform！・オアシス幻神」の開催！

青属性の「オアシス幻神」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

今回はショップの「ダメチャレコイン交換所」にシールを追加しております！

また「絆の欠片」や「アイテムボックス」、専用の称号、「触媒」、「S6素材」も獲得できます。

専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[幻神]オアシス幻神」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2026/5/11(月) メンテナンス後 ～ 2026/5/20(水) 13:59

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

========================================================

■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

========================================================