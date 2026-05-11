シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」の開始！新キャラ「デカネロン」、「シンドンネン」が登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」が2026年5月11日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「アーチ理力最終神 Inform！・オアシス幻神」の開始、「魔偶妃とキャーノキャーノガチャ」等を開始いたしました。
◆期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」について
いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。
期間限定イベント「魔形成蘇生！魔偶妃デカネロン」が公開されました。
本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
◆あらすじ
魔覇ドラゴットが魔幻型頂上で開眼し、
次動ネブラが悪魔の力で染められていく。
ヤマト爆神は魔魂プタゴラトンに囚われ、
他の天使達は再び魔幻迷宮に。
開催期間
2026/5/11(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/20(水) 13:59
魔崩裂棒コイン交換可能期間
2026/5/11(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/27(水) 13:59
☆1キャラ「【デビリン族増長型】デス魔トΣ」
◆新キャラ追加！「魔偶妃とキャーノキャーノガチャ」の開始！
新たな☆3キャラクター「[魔偶妃]デカネロン」「[ノノノお守り]シンドンネン」が登場する、「魔偶妃とキャーノキャーノガチャ」を開始いたしました。
・[魔偶妃]デカネロン
・[ノノノお守り]シンドンネン
については、期間限定で排出確率がUPします。
新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター
開催期間
2026/5/11(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/24(日) 13:59
・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
・キャラクターの提供割合は均一ではございません
・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます
◆ダメージチャレンジイベント「アーチ理力最終神 Inform！・オアシス幻神」の開催！
青属性の「オアシス幻神」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。
100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。
今回はショップの「ダメチャレコイン交換所」にシールを追加しております！
また「絆の欠片」や「アイテムボックス」、専用の称号、「触媒」、「S6素材」も獲得できます。
専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[幻神]オアシス幻神」を獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2026/5/11(月) メンテナンス後 ～ 2026/5/20(水) 13:59
◆アプリペイにお得な新商品が登場！
アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。
期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！
◆ゲームの概要
ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。
お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！
さあビックリマンの世界へ旅立とう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。
■公式Webサイト
https://bmwc.marv.jp
■公式X (Twitter)
https://x.com/bikkuriman_wc
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947
●Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC
●アプリペイ公式ストア
https://app-pay.jp/app/bmwc
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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション
■ゲームジャンル：シールコレクションRPG
■配信デバイス：iOS / Android
■プレイ人数：1名
■配信日：2024年４月19日
■基本無料／ガチャ／アイテム課金制
■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.
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