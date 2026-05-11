自然言語とチャットでワークフローを構築──「ナレコム AI Agent Studio」に「AIアシスタント」機能を搭載

株式会社ナレッジコミュニケーション

クラウド／生成 AI 導入支援を行う 株式会社ナレッジコミュニケーション（本社：千葉県市川市、代表取締役：奥沢 明、以下「ナレコム」）は本日、非エンジニア向け AI エージェント構築ツール「ナレコム AI Agent Studio」に、自然言語でワークフローの作成・改善を支援する新機能「AIアシスタント」を追加しました。

従来のノーコード型ツールでも、初めてフローを組む担当者にとっては「どのノードをどうつなげばよいか分かりにくい」「設定項目の意味を理解するまでに時間がかかる」「一度作ったフローの見直しやエラー対応に手が止まる」といった課題が残りがちでした。本機能は、画面上のチャットを通じて利用者の要望を受け取り、ワークフローの提案からノードの配置・接続・名称付け・設定のたたき台づくり、仕組みの説明、既存フローの整理や調整までを対話形式で支援することで、エージェント開発の着手から運用改善までの負担を軽減します。

■「AIアシスタント」の主な特長

［1］自然言語で「作りたいこと」を伝えるだけで、ワークフロー案をチャットで受け取れる

利用者がチャットに業務イメージや達成したいことをそのまま入力すると、AI アシスタントがワークフローのたたき台となる提案を返します。専門用語に不慣れな担当者でも、まずは対話から設計の方向性を固められます。

［2］アシスタントがノードの追加・接続・名称・必要な設定までを自動で反映

提案内容を基に、AI アシスタントがワークフロー上でノードを追加し接続し、分かりやすい名称付けや必要な設定を行います。画面操作の手順に迷いがちな工程を、対話と自動生成の組み合わせで短縮します。

［3］ワークフローやノードの仕組みを、チャットで解説・確認できる

作成中・作成後のフローについて質問すると、AI アシスタントが内容を解説します。個々のノードの役割やつながりも確認できるため、引き継ぎや社内での共有、権限設計とのすり合わせがしやすくなります。

［4］既存ワークフローの整理・最適化・組み換え・エラー対応など、運用フェーズの調整も支援

公開後の改善サイクルにおいても、フローの整理や最適化、構成の組み換え、エラー発生時の対応などを AI アシスタントに依頼できます。現場主導での継続的なチューニングを後押しします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KOEQHQ8rprs ]

AIアシスタント機能のデモ動画

「ナレコム AI Agent Studio」は、ドラッグ＆ドロップによる直感的 UI、生成 AI を活用した多様な業務エージェント、用途別テンプレート、エンタープライズ向けのセキュリティ設計（例：生成 AI への再学習に用いない既定設定）などを備えた法人向けサービスです。本機能の追加により、ノーコードの利点を保ちつつ、自然言語による伴走型サポートで「最初の一歩」から「運用の手戻り削減」までをカバーします。

サービス詳細・お問い合わせは、以下 URL をご参照ください。

https://www.knowledgecommunication.jp/product/narekomu-ai-agent-studio.html

■「ナレコム AI プラットフォーム」の今後の展望

ナレコム AI プラットフォームは、企業の導入・運用・高度活用をワンストップで支援する統合基盤です。今後、以下の機能の実装を予定しています。

ナレコム AI Chatbot（※リリース済み）

法人向けの生成 AI チャットボットです。最新の大規模言語モデルに対応し、セキュリティ・コスト管理・多様な機能性で企業での AI 活用を支援します。

ナレコム AI Agent Studio（※リリース済み／本日、AI アシスタントを追加）

プログラミングの知識が不要で、直感的な操作による AI エージェントの作成を実現します。今回の機能追加により、自然言語とチャットによるワークフロー支援が可能になります。

ナレコム AI Super Agent（※CY Q3 リリース予定）

特定の業務に特化した高機能 AI エージェントです。マルチエージェントでより複雑な業務を自律的・自発的に支援し、業務効率の向上を図ります。

ナレコム AI Algo（※CY Q4 リリース予定）

データ分析や機械学習アルゴリズムの最適化を自動化します。膨大なデータからビジネスインサイトの発見や将来予測の分析を支援します。

ナレッジコミュニケーションについて

ナレッジコミュニケーションは、「破壊的イノベーションで世界の在り方を変える」というミッションを掲げ、「AI×クラウド事業」「VR・AR 事業」「Education 事業」の 3 つの領域で事業を展開しております。AI や Data を最大限に利活用するためのコンサルティング、システム構築・開発、運用サービスとそれらを安全に活用するセキュリティソリューションの提供を通じて、お客様の AX（AI トランスフォーメーション）を支援いたします。

社 名：株式会社ナレッジコミュニケーション

本 社：千葉県市川市相之川 4-6-5 フォーリーフ南行徳 2F

代表取締役：奥沢 明

設 立：2008 年 11 月 13 日

事業内容：クラウド AI 導入支援、運用サポート等

URL：https://www.knowledgecommunication.jp/

＜本リリースのお問い合わせについて＞

株式会社ナレッジコミュニケーション

マーケティングチーム

contact@knowledgecommunication.jp

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