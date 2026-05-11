Cambly、5月の特別セールを開始 - 最大50%オフ、1ヶ月コースも15％オフ

Cambly, Inc.

オンライン英会話サービスを提供するCambly Inc.は、日本の学習者向けに特別セールを開始しました。本セールでは、ネイティブ講師との実践的な英会話レッスンを、期間限定の割引料金で提供いたします。

1年コースが50%OFFと今年最もお得に。さらに、1ヶ月コースも15%OFFと気軽にお試しいただける機会となっています。

詳細を見る :https://try.cambly.com/bigpromo-jp?referralCode=maybp26jpr&utm_id=200001375&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_MayBigPromo_prtimes_pressrelease_utmid.200001375_OWN

キャリアは、あなたの英語力が追いつくのを待ってくれません。

昇進の話が出た。海外のクライアントと直接やり取りする機会が生まれた。そんな瞬間に「もし英語が話せたら」と思ったことはありませんか。英語力の差は、ある日突然キャリアの分岐点として現れます。準備できていた人と、そうでなかった人。その違いは、毎日の小さな積み重ねにあります。

Camblyでは、ネイティブ講師と実際に「話す」経験を繰り返すことで、頭の中にある英語を口から出せる英語へと変えていきます。今回のセールは、その第一歩を踏み出す絶好のタイミングです。

Camblyの特長

Camblyは、いつでも・どこでもネイティブ講師とつながれるオンライン英会話サービスです。

🗣️ マンツーマンまたは少人数でのリアルな英会話

⏱️ 24時間いつでも予約可能

自分の目的に合わせた柔軟な学習スタイル

また、学習スタイルに応じて3つのプランから選択できます：

Cambly Pro：体系的に学び、着実に上達したい方向け

Private+：自分のペースで自由に会話を楽しみたい方向け

Small Groups: 少人数で実践的に会話しながら学びたい方向け

どのプランでも、実践的なスピーキング力を効率的に伸ばすことができます。

キャンペーン概要

- 実施期間：2026年5月11日（月）～5月19日（火）- 割引内容：- - 12ヶ月コース：50%OFF- - 3ヶ月コース：25%OFF- - 1ヶ月コース：15%OFF- 料金：月1,390円～- 対象プラン：Private+ / Cambly Pro / Small Groups詳細を見る :https://try.cambly.com/bigpromo-jp?referralCode=maybp26jpr&utm_id=200001375&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_MayBigPromo_prtimes_pressrelease_utmid.200001375_OWN

英語を「続ける」から「伸ばす」へ

英語力を伸ばすために重要なのは、「継続」と「実践」です。

英語は、「知っている」と「使える」の間に大きな壁があります。

Camblyでは毎日のレッスンを通じて、その壁を少しずつ崩していきます。間違えてもいい環境で、実際に話す経験を積み重ねることが、本当の意味での英語力につながります。

「いつか始めよう」と思い続けているなら、今がそのときです。

Cambly Inc. について

Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界190カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。

提供サービス

Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。

Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。

会社概要

◎ 会社名：Cambly Inc.

◎ 担当者名：小川葉子（Cambly Japan マーケティングマネージャー）

◎ 公式サイト：https://www.cambly.com

◎ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先：jpcontact@cambly.com