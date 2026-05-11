【イベント開催】エンゲージメント向上フォーラム2026

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区、代表取締役：勝本 浩史）は、2026年5月27日（水）に、オフィスの移転・リニューアルを検討中の経営者ならびに総務・経営企画部門のご担当者を対象としたイベント「エンゲージメント向上フォーラム2026」を開催いたします。

≪詳細・申込み≫

https://seiwa-plusone.com/event/2605

≪エンゲージメント向上フォーラム2026について≫

コロナ禍以降、リモートワークの普及とともに出社回帰が進み、コミュニケーションの希薄化やエンゲージメントの低下が企業にとって大きな課題となっています。

多様な働き方に対応し、「人が集い、協働し、創造性を高める場」として再定義されつつあるオフィス。その実現に向けて本フォーラムでは、快適なオフィス環境づくりと、つながりを生む仕組みをご体感いただける展示およびミニセミナーを実施いたします。

【イベント概要】

日 時：2026年5月27日 (水)

〈第1回〉10:00～11:30 〈第2回〉13:00～14:30 〈第3回〉16:00～17:30

定 員：各回20名 ※お申込多数の場合、受付を締め切らせていただく場合がございます。

参加費：無料

会 場：「UN:O」清和ビジネスサテライトオフィス

東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル103

〈アクセス〉

・JR東京駅 丸の内北口から徒歩5分

・東京メトロ千代田線・東西線・三田線 「大手町駅」B3出口直結

・東京メトロ丸の内線・半蔵門線 「大手町駅」A5出口徒歩３分

〆 切：2026年5月22日 (金) 17:00

【エンゲージメントサービス展示】

■オフィス環境施策エリア

１.アロマサービス

香りは約90種からご選定が可能。設置場所やインテリアイメージ、季節に合わせて演出できます。

２.レンタルグリーン

植物が生む心理的快適性が、集中・創造・対話を促進し、働く人の心身を自然に整えるオフィスへ！

３.ハイレゾ音源「KooNe」

ハイレゾ自然音に包まれる音空間で、つながりと心地よさがどのように変わるかを実際に体感ください。

４.デジタルアートサービス

動きのある映像表現で空間の質を高め、心地よさと創造性を生むデジタルアートサービスです。

■健康経営施策エリア

１.OFFICE DE YASAI

新鮮なサラダやフルーツ、お惣菜が１品100円～購入が可能！140種類以上の商品ラインナップで健康生活！

２.筋肉食堂Office

美味しいから続く！従業員が喜ぶレストランクオリティの社食サービス。冷凍で管理も簡単。トライアルからCSが伴走いたします。

３.オフィスおかん

導入後サポートと、食品添加物を極力控えた、授乳中のお母さんにも安心な商品で、組織づくりを支援します。

４.We Proudly Serve Starbucks(R) コーヒープログラム

フルオートのマシンでボタンを押すだけの簡単操作でスターバックスの豊かな一杯をお楽しみいただけます。

【ミニセミナー】

■講演

「エンゲージメントを育むワークエクスペリエンス設計」

オフィスでの「よい体験」が従業員のエンゲージメント向上に繋がるという視点から、空間設計の効果的なアイデアをご紹介します。

≪講師≫

株式会社清和ビジネス 働き方デザイン本部 働き方研究室

國廣 良

【詳細・申込み】

https://seiwa-plusone.com/event/2605

※2026年5月22日 (金) 17:00までにお申込みください

※予告せずにプログラムが変更になる場合があります

※同業者のご参加はお断りさせていただく場合がございます

※お申込多数の場合、受付を締め切らせていただく場合がございます

■株式会社清和ビジネス 会社概要

会社名 ：株式会社清和ビジネス

住所 ：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階

代表者 ：代表取締役 勝本 浩史

設 立 ：昭和37年4月

資本金 ：1億円

従業員数：340名

業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）

購買ソリューション事業（アスクル代理店）

専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）

事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（般-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-7）第20997号

事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号

高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号

ホームページ：オフィシャルサイト https://seiwab.co.jp/

清和ビジネスのオフィス移転 https://seiwab.co.jp/office

オフィス用品・事務用品通販サービス https://www.seiwa-koubai.com/

物流センター構築支援サービス https://www.mr-butsuryu.com/

病院福祉施設向けサービス https://seiwab.co.jp/solution/facility/healthcare