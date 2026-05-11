株式会社AOZORA COMPANYが透明性重視の中古車販売戦略を展開

株式会社AOZORA COMPANY

株式会社AOZORA COMPANYは、運営する中古車販売店「オーシャンデザイン」において、2026年4月に実施した車両販売価格の見直し後も売上高を維持し、粗利率が前月比で約10ポイント改善したことを発表いたします。

この成果は、傷・へこみまで開示する「透明性ファースト」のオンライン販売戦略が奏功したものです。



課題と背景

中古車市場では、相場の変動や仕入れコストの上昇により適正価格の見直しが業界全体の課題となっています。

一般的に価格改定は販売台数の減少リスクを伴いますが、同社では価格適正化と同時にオンライン販売体制を抜本的に強化することで、台数を落とさずに収益性を高めることに成功しました。



取組内容

売上維持の鍵となったのは、オンライン上でお客様が現車確認に近い体験を得られる環境づくりです。

具体的な取り組みとして、1台あたりの掲載写真点数を大幅に増加させ、内外装の細部に加えて小さな傷やへこみもあえて撮影・公開しています。

従来の「良いところだけを見せる」方針から「気になる部分こそ先にお見せする」方針へ転換することで、お客様が来店前に車両状態を正確に把握できる情報設計を実現しました。

この透明性重視のアプローチにより、お客様からの信頼が高まり、価格に対するご納得感の向上につながっています。

結果として、売上高は前月水準を維持しながら粗利率約10ポイント改善を達成し、お客様からの問い合わせ・成約におけるオンライン経由比率も向上しています。

同社は今後も「お客様が安心して中古車を選べる環境づくり」を軸に、オンライン情報の質をさらに高め、価格競争ではなく情報の質と信頼性で選ばれる中古車販売店を目指してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/