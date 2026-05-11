ラグジュアリーな潤いをまとう。天然精油100％「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」アロマボディオイルが本格誕生

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、天然精油100％で調香した「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」シリーズから、アロマボディオイルを発売いたしました。

本製品は、数多くのホテルやラグジュアリーブランドの香りを手がけてきた国内トップ調香師・渡辺武志（プロモツール香り技術研究所 副所長 シニア調香師）の繊細な調香と、元コーセー商品開発部GMで同研究所所長・横山弘の製品設計力が融合。日本トップレベルのプロフェッショナルが生んだ、極上のセルフケアアイテムシリーズです。リッチなオイルがなめらかに全身を包み込み、エアコンで乾燥しがちな素肌をやさしく保湿します。

本商品は当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」（東京都文京区）ならびに当社公式オンラインストア「Essence for Life」（https://essenceon.jp/store/）にて販売しています。

肌にのせた瞬間、溢れ出すのは100%天然精油の清らかな香り

天然香料100％で開発した「ホワイトティー＆タイム（ナチュラル）」のボディオイル。極上のセルフケアアイテムシリーズ。商品の購入はこちらから :https://essenceon.jp/store/products/detail/164

本製品は、天然精油100％でホワイトティーとタイムの香りを再現しています。肌にのせた瞬間、みずみずしいシトラスがふわりと立ち上がり、やがてローズとジャスミンの繊細なフローラルへ。最後にガイアックウッドの温もりが静かな余韻を残し、初夏の暑さで慌ただしくなりがちな気分を、ゆったりとほどいてくれるような香りです。ホワイトティーの透明感とタイムの清潔感が調和した香りは、生活を邪魔しない“静けさをまとう天然精油100％アロマ”。忙しい大人の夜に、そっと余白をつくる香りです。

「ホワイトティー＆タイム」は、これまでホテル、ショールーム、オフィス、ラグジュアリースパなど多様な空間で採用されてきた当社の代表的な香りです。近年の健康志向・高品質志向の高まりを受け、国内トップ調香師・渡辺武志が天然精油100％で新たに「ホワイトティー＆タイム ナチュラル」として再構築しました。

日常に寄り添う、贅沢なセルフケアで心身を労わるひととき

アロマボディオイルは、肌になじみのよい「ホホバ」と「ヒマワリ」、そして古来よりスパで重宝されてきた「セサミ」と厳選された天然植物由来のオイルに高純度なスクワランを、こだわりのバランスでブレンドしました。体温で温めながらマッサージするように馴染ませれば、素肌をやわらかく包み込み、乾燥を防いでなめらかでしっとりとした状態へ整えます。さらに天然精油が放つ香りが、身体をやさしく包み込み、至福のひとときを演出します。軽やかでありながらしっとりとした仕上がりは、季節を問わず使いやすくなめらかな質感が続きます。

毎日のセルフケアを、ホテルスパのような上質な時間へ導くアロマボディオイルです。

自分へのご褒美としてはもちろん、香りにこだわる審美眼をお持ちの方への上質なギフトとしてもおすすめです。

製品概要

商品名：アロマボディオイル WHITE TEA & THYME NATURAL

内容量：140ml

価格：5,500円（税込）

成分：ホホバ種子油、ゴマ油、ヒマワリ種子油、スクワラン、香料、トコフェロール

香り：天然精油100％で再現したホワイトティー＆タイムの香り

使用回数：約270回（使用量により異なります）

当社公式オンラインストア「Essence for Life」：https://essenceon.jp/store/products/detail/164

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」：https://lesprit.shop/

香りのプロフェッショナルだからこそ実現できた品質

当社はこれまで、空間演出やアロマ製品、香りの開発など幅広い香りづくりを手がけてきました。本製品は、天然精油100％で調香した香りをベースに、渡辺武志による繊細な香り設計と、横山弘による品質・安定性を追求した製品設計を融合し、肌なじみと香りの持続性を両立するための技術を組み合わせ、香り立ち、肌なじみ、心地よい使用感まで細部にこだわって開発しました。

今後も天然精油の特性研究や香りの安定性に関する研究をさらに進め、安全性と香りの完成度を高めるとともに、調香と製品設計を一体で行える独自の体制を活かし、“香りの機能性”も追求してまいります。また、香りのプロフェッショナルとして培ってきた技術と感性を未来へつなぎ、上質な香り体験を継続的に提案してまいります。

クリエイティブディレクター プロモツール香り技術研究所 副所長 シニア調香師 渡辺武志 プロフィール

調香師学校卒業後、当社入社。

入社以来、JALエグゼクティブラウンジや飛鳥III、万平ホテル、JRタワーホテル日航札幌、大手高級化粧品ブランド等数々のオリジナルアロマ創香プロジェクトをリードし、わずか30歳にして業界内で高い評価を受ける。日本調香界において若手No.1との呼び声が高い。

チーフプロダクトデザイナー プロモツール香り技術研究所所長 横山 弘 プロフィール

東北大学理学部化学科卒、元株式会社コーセー商品開発部GM。

東北大学で精油の研究を行い、（株）コーセーではメークアップを含む化粧品の研究開発、商品開発に一貫して従事。当社では、商品開発チームを率い、精油の特性研究および機能性に関する基礎研究と香りグッズ開発を行い、会社の5年後、10年後を担う商品開発に注力。

商品ラインナップ：天然100%の香りを日常のあらゆるシーンへ

天然精油の「ホワイトティー＆タイム」は、法人向けの空間芳香用カートリッジのほか、ECサイトや店舗で販売する一般消費者向けアイテムとして、様々な製品ラインナップを展開します。

ホワイトティー＆タイム（ナチュラル） 製品ラインナップ

「天然精油100％」の洗練された香りを身に纏うことができるオードパルファン（香水）、空間芳香の定番としてのアロマオイル、穏やかに香りが広がるリードディフューザー、そして日常のケアアイテムとしてのハンドクリーム、バスボム、バスソルト、などを展開。さらに、プロの技術を応用した持ち運びに便利なセントSTICK、香りを手軽に試せるアロマカードもご用意しています。アロマ除菌スプレーや、ギフトにも最適なアロマサシェ、アロマスプレーもラインナップに入っています。

プロモツール株式会社について

商品の購入はこちらから :https://essenceon.jp/store/products/list?category_id=34

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/