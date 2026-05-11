FeeKaa子供専用ヘアドライヤー世界で絶賛

テークオフ株式会社

ベビー・キッズ家電ブランド「FeeKaa（フィカー）」より、発売以来、世界各国のパパ・ママから圧倒的な支持を得ている『FeeKaa 子供専用ヘアドライヤー』の魅力を改めてお伝えいたします。

大人のドライヤーを嫌がって泣いてしまうお子様や、デリケートな肌トラブルに悩むご家庭のために開発された本製品。「38℃の低温設計」「60dBの低騒音」「チャイルドロック」など、徹底的に子供目線に立った安全設計が評価され、発売以来、世界中の方々に愛用されています。

世界中のパパ・ママに選ばれる「4つの安心ポイント」

※画像はInstagramのユーザー投稿より引用1. 【安全の革命】二重の保護措置とチャイルドロック

お子様自身の誤操作を防ぐ「チャイルドロック」を搭載。ボタンを押しながらスライドしなければ作動しないため、目を離した隙のトラブルを未然に防ぎます。また、本体が熱くなりすぎると自動で電源がオフになる「過熱保護機能」も備えており、安全面でも妥協がありません。

2. 【音の革命】赤ちゃんが驚かない、わずか60dBの低騒音運転

一般的なドライヤーの騒音（約80dB以上）や強い風は、赤ちゃんを驚かせ、ドライヤー嫌いの原因になります。FeeKaaは優しい風と、わずか60dBの動作音を実現。これなら、眠そうな赤ちゃんや音に敏感なお子様でも、安心しておとなしくドライさせてくれます。

3.【温度の革命】肌モード（38℃）で、おむつかぶれ・あせもを予防

赤ちゃんの肌は非常にデリケートです。本製品は、お肌やお尻を乾かすための「肌モード（約38℃）」を搭載。お風呂上がりの湿気を素早く飛ばすことで、おむつかぶれやあせもを効果的に予防します。髪を乾かすための「髪モード（約52℃）」も、熱すぎない一定温度をキープし、お子様の細い髪を守ります。

4. 【楽しさの革命】350gの軽量設計とDIYシール

お子様が「自分で乾かしたい！」と思った時、腕に負担がかからない350gの超軽量設計。人気のグリーンを基調とした可愛いデザインに加え、付属のDIYシールで自分だけのドライヤーにデコレーションが可能。「髪を乾かす時間」を「楽しい遊びの時間」へと変えてくれます。

潤いを与える「1000万高濃度マイナスイオン」

可愛い見た目ながら、機能は本格的。放出される1000万個のマイナスイオンが、静電気を抑えて髪に潤いを与え、乾燥しがちな子供の髪をさらさらで指通りの良い状態に整えます。

製品概要

販売パートナーを本格募集

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/36_1_d75c11acb65d4a8802de50f5b5b0c333.jpg?v=202605120151 ]

日本国内における実店舗展開を加速させるべく、共にブランドを育てるパートナー企業様を広く募ります。

販売パートナー様へのサポート体制

体験型展示の推奨： 軽量さと静音性を実際に体感できるサンプル機の貸出。

柔軟な取引条件： 小ロットからの発注対応

本件に関するお問い合わせ・商談のご予約

会社名： 翊飛株式会社

担当部署： 法人営業部（店舗提携担当）

担当者： 小林

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