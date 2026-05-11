ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのりカフェ 福岡パルコ店」で、５月１４日（木）～６月７日（日）の間、人気作品『ちいかわ』とのコラボカフェ「ちいかわレストラン“討伐フェア”ドリンクスタンド」を開催します。 本ドリンクスタンドは、株式会社パルコ池袋PARCO店にある常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」のドリンクメニューとサイドメニューをピックアップしたもので、福岡県では当店で開催します。今回は、ＪＡ全農が運営する飲食店舗ならではの取り組みとして、福岡県産「博多あまおう」や大分県産「かぼす」、沖縄県産「マンゴー」など国産食材を取り入れた【福岡PARCO限定ver.】のドリンクやサイドメニューを提供します。 また、同期間中、ちいかわレストランオリジナルグッズを中心に関連グッズを取り揃えた「ちいかわレストラングッズショップ」が福岡PARCO本館地下１階イベントスペースにて開催されます。

【企画概要】

期間 令和８年５月１４日（木）～６月７日（日） 実施店舗 みのりカフェ 福岡パルコ店（福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－１ 福岡パルコ新館６Ｆ） ※グッズは福岡PARCO本館地下1階イベントスペースにて販売しています 電話番号 092-235-7487 営業時間 10:30～20:30（ラストオーダー20：00） 入店方法 ５月１４日（木）～５月１７日（日）のみ予約制 予約ページ：https://livepocket.jp/e/up5gq ５月１８日（月）以降は予約不要となります ※混雑時は整理券対応を行う場合がございます。

【提供メニュー】

■『ちいかわ』とは

ゆるいイラストの中にある独特な世界観が人気のイラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画。 いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。 Xフォロワー数：ちいかわ@ngnchiikawa：約466.8万人、ナガノ@ngntrtr 約146.9万人（2026年5月時点）

■ドリンク注文特典