【JOSHU RYDEEN】ファクトリーギアとのパートナーシップ契約締結のお知らせ

有限会社ジェイ・スピリット現場を支えるプロフェッショナルとともに、地域に新たな価値を

3人制女子プロバスケットボールチーム「JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）」は、このたびファクトリーギア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 高野倉 匡人）と、地域のスポーツ振興および地域活性化の推進に向けたパートナーシップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本パートナーシップ契約を通じて、スポーツを通じた地域活性化、青少年の健全育成、地域イベントへの参加・協力など、地域社会への貢献活動を連携して行ってまいります。

ファクトリーギア株式会社は、世界中から厳選した高品質な工具を取り扱う専門企業として、国内外に店舗展開を行い、整備士や製造業など“現場で働くプロフェッショナル”を支えています。

また、自社ブランド「DEEN」の開発・展開をはじめ、工具を軸とした価値創造に取り組んでいます。

プロフェッショナルに選ばれる工具ブランド「DEEN」

さらに、工具を通じて人と人がつながる場として展開されている「TOOLS BAR」や、TOKYO FMで放送されている「TOOLS BAR RADIO」など、現場の文化やライフスタイルを発信する独自の取り組みも行っています。

工具を通じて人と人がつながる場所「TOOLS BAR」

現場を支える企業と、スポーツの力で地域を元気にすることを目指すスポーツチームが連携することで、地域に新たな価値を生み出していきたいという想いから、本パートナーシップ契約の締結に至りました。

JOSHU RYDEENは、群馬県太田市を拠点に東毛地区全域で活動する3人制女子プロバスケットボールチームとして、スポーツの力で地域に貢献し、多くの方々に応援していただけるクラブを目指してまいります。

本パートナーシップを機に、ファクトリーギア株式会社と共に、地域に根ざした活動を一層推進してまいります。

■ファクトリーギア株式会社 代表取締役 高野倉 匡人 様 コメント

日本のスポーツシーンをよりエキサイティングで楽しいものにするために、地域や中小企業が連携して応援していく未来をつくりたいと考えています。

JOSHU RYDEENのアクティブな取り組みに期待するとともに、サポートさせていただけることに感謝しています。

■JOSHU RYDEEN 代表 松原貴弘 コメント

このたび、ファクトリーギア株式会社とパートナーシップ契約を締結できたことを大変心強く感じております。

現場で働くプロフェッショナルを支えている企業と連携させていただけることは、クラブにとって大きな価値があります。

本パートナーシップを通じて、スポーツの力で地域を元気にし、子どもたちに夢や目標を与えられるような活動を共に行ってまいります。

今後ともご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

■ファクトリーギア株式会社 会社概要

会社名：ファクトリーギア株式会社

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-10 天王洲アイル シーフォートスクエア 2階

代表者：代表取締役 高野倉 匡人

設立：2000年7月25日

事業内容：工具販売、輸入工具の企画・販売、工具専門店の運営、EC事業 等

URL：https://f-gear.co.jp/

■JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）について

JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）は、群馬県太田市を拠点に東毛地区（太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・みどり市・邑楽郡）で活動する、3人制女子プロバスケットボールチームです。

「スポーツの力で“日本一”地域に貢献し、その価値を社会全体に届ける」という理念のもと、競技活動だけでなく、地域貢献活動、バスケットボール教室、イベント参加など、地域に密着した活動を行っています。

■本件に関するお問い合わせ先

JOSHU RYDEEN 事務局

（運営：Nippon Challengers）

代表：松原 貴弘

Email：info@nipponchallengers.jp