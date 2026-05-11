【OMO5東京五反田】地上60メートルに位置するドッグランを完備。夜景とグルメを楽しむ「愛犬との都市旅」を提案

星野リゾート地上60メートルに位置するドッグラン

高層階からの夜景と食通も唸るグルメを楽しむ「街ナカ」ホテル「OMO5東京五反田（おも） by 星野リゾート」には、2タイプ17室の愛犬と泊まれる客室「ドッグフレンドリールーム」に加え、屋内のドッグラウンジと屋外のドッグランを備えた「OMOドッグガーデン」があります。また、名店ひしめく五反田のグルメを楽しむためのサポートを用意し、愛犬連れの方にも、街ではグルメを存分に味わい、高層階からの夜景に癒される滞在を提供。さらに、2026年4月21日開業したOMO7横浜を含む、OMOブランド3施設で推進する「愛犬都市旅宣言」のもと、愛犬と過ごしやすい新しい都市旅を提案します。

「愛犬都市旅宣言」とは

星野リゾートの「街ナカ」ホテル「OMO（おも）」が提唱する、愛犬と気軽に都市を満喫する新しい旅のスタイルです。愛犬との都市観光における「散歩コースや同伴可能な店を探す手間」や「外出時の留守番への不安」といった心理的・物理的なハードルを、OMOが培ってきた街との連携を生かして解消。「愛犬も大事なゲスト」という理念のもと、飼い主も愛犬も街が快適なフィールドとなるようサポートします。本宣言は、愛犬同伴宿泊を実施している11のOMOのうち、「OMO7横浜」をはじめ、「OMO5東京五反田」「OMO7大阪」の3施設からスタートします。

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002199.000033064.html

＜愛犬との都市滞在をおすすめする理由＞

Point.1 移動が短く、愛犬の負担が少ない

Point.2 愛犬と過ごせる飲食店が多く、食事に困らない

Point.3 愛犬との時間だけではなく、買い物や観光も楽しめる

愛犬都市旅宣言OMO5東京五反田の愛犬滞在の特徴

1. 街ナカを愛犬と一緒に楽しむ提案

愛犬と一緒に楽しめるスポットを紹介する「五反田ご馳走レセプション」

街をこよなく愛するスタッフ「OMOレンジャー」が、おすすめのお店をテーマに合わせてサクッと紹介するプログラム「五反田ご馳走レセプション」では、愛犬連れの方も利用可能なお店を紹介します。例えば、愛犬が同伴できるテラス席のあるお店や、愛犬用のメニューがあるお店の、行き方やおすすめのメニューを教えます。

また、チェックイン時にスタッフが情報収集した、飼い主の方専用の「ご近所マップ（＊1）」を提供します。旅マエの入念な下調べが無くても、スムーズに旅を楽しめます。

「五反田ご馳走レセプション」体験イメージ

＊1：ご近所マップ…スタッフがホテル周辺歩いて収集した“とっておき”の飲食店、ショップ、観光スポットを掲載したオリジナルマップ

2. 飼い主が安心して用事を足せるサポート

外出先からスマホで留守番中の愛犬を見守れるペットカメラ「Furbo（ファーボ）」を貸し出し

都市に宿泊する際、愛犬を家族や知人に預けたり、ペットホテルを選択するケースが見られますが、「愛犬都市旅宣言」対象の3施設では、外出先からスマホで留守番中の愛犬を見守れる、AI搭載のペットカメラ「Furbo ミニ360°ビュー」を希望者に貸し出し。都市で飼い主が用事を足す際、客室での愛犬の様子をスマホで知ることができ安心です。

ペットカメラ「Furbo」イメージ

3. 館内で一緒に過ごせる場所や時間を提供

2タイプ17室のドッグフレンドリールームと地上60メートルに位置するOMOドッグガーデン

客室は、2名定員の「ドッグフレンドリーツインルーム」と、4名定員の「ドッグフレンドリーデラックスルーム」を用意。大きな窓から夜景を眺めながら過ごせます。愛犬との滞在をサポートするアメニティも充実しており、滞在中も安心して過ごせます。

ドッグフレンドリーデラックスルーム

また、屋内ドッグラウンジと屋外ドッグランを備えた「OMOドッグガーデン」は、愛犬連れの宿泊者専用スペースです。ドッグラウンジでは、飲食を楽しみながらリラックスしたり、フォトスポットやシャワーブースを利用したり思い思いに過ごせます。ドッグランは、都心に居ることを忘れるような木々に囲まれたリラックスした空間で愛犬と存分に遊べます。

OMOドッグガーデン_ドッグラウンジ

4. 愛犬受け入れ規約を変更

国際的に参照されている獣医療ガイドラインを踏まえ、2026年3月よりワクチン接種基準を見直し、星野リゾート全体で規約を変更しました。飼い主の皆さまの声にも配慮し、愛犬の健康と安全の両立を目指した運用を行っています。

利用規約：https://hoshinoresorts.com/ja/sp/petroompolicy/

客室滞在イメージ愛犬宿泊キャンペーン

「愛犬都市旅宣言」のスタートを記念して、宿泊料金を10%OFF。さらに、愛犬1頭の宿泊料が無料

になる特別プランを公式サイトにて販売します。



■プラン内容：宿泊料金10%割引、愛犬1頭分の宿泊費無料

■予約期間 ：2026年4月21日～7月15日

■宿泊期間 ：2026年5月11日～7月16日チェックイン

■詳細・予約：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000317/0000000055

OMO5東京五反田 by 星野リゾートOMO5東京五反田 by 星野リゾート_OMOベース

高層階からの夜景と食通も唸るグルメを楽しむ「街ナカ」ホテル。「夜景とご馳走のパラダイス」をコンセプトに、五反田の“ご馳走”を楽しんだ後は、地上60～100メートルに位置する高層階からの夜景に癒される滞在を提案します。

所在地 ：〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目4番13号

電話 ：050-3134-8095（OMO予約センター）

客室数 ：188室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金 ：1泊1室あたり32,000円～（税込、食事別）

アクセス：五反田駅（JR線、都営浅草線）より徒歩約6分、大崎広小路駅（東急池上線）から徒歩約1分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5tokyogotanda/

SNS ：愛犬滞在用Instagram（@omo5tokyogotanda_dog(https://www.instagram.com/omo5tokyogotanda_dog?igsh=MW95ZDR6YzFoYWZsMA%3D%3D&utm_source=qr)）

その他、愛犬都市旅宣言の対象施設

OMO7横浜

大型犬が2頭まで宿泊できるスイートルーム含む全32室の客室を用意。屋内外のドッグランを備えた「OMOドッグガーデン」、愛犬と横浜散策を満喫できる周辺スポットを30か所以上紹介したマップを愛犬専用フロアに常設。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7yokohama/sp/dog-stay/

Instagram：@omo7yokohama_dog(https://www.instagram.com/omo7yokohama_dog/?hl=ja)

OMO7大阪

OMO7横浜

愛犬同伴OKな飲食店や散歩コースを20箇所以上網羅した携帯用マップを提供。広大なガーデンエリア「みやぐりん」で開催される夜のイベントには愛犬同伴で参加することができ、愛犬用の光るアイテムを用意しています（2026年6月開始予定）。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/sp/dog-stay/

OMO7大阪

「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在18施設を展開。2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、4月に「OMO7横浜」が開業しました。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/omo/

OMOは全国18か所で展開