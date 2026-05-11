商業施設の“人が集まる仕かけ”を教育現場へ！エイムクリエイツが「EDIX東京」で新しい学びの空間を提案

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループの広告事業会社、株式会社エイムクリエイツ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：長棹 淳、以下エイムクリエイツ）は、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展いたします。

本展示では、柔軟な学び方への対応や共用スペースの最適化、人が集まる空間づくり、リノベーションによる空間価値の向上など、近年の教育現場におけるニーズや課題に対する当社のソリューションと最新事例をご紹介します。ぜひお立ち寄りください。

■ブース企画テーマ 「CO-MORE-BE COMMONS（コモレビ・コモンズ）」

学びの空間はここまで変わる？“人が集まり、自然と学びが生まれる場”を体感展示

「学び」を、もっと自由に。「学校」を、もっと居たくなる場所へ。

「CO-MORE-BE COMMONS」は、年齢やバックグラウンドを超えて人が集い、つながり、それぞれが自分らしく過ごせる共創型の学習空間をコンセプトとした体験型展示です。

当社はこれまで、商業施設において「人が集まり、滞在したくなる空間づくり」を手がけてきました。

本展示では、これまで培ってきた知見を教育分野へ応用し、学ぶ人同士の自然な交流を促進するとともに、主体的な学びにつながる空間のあり方をご提案します。

近年、教育現場ではアクティブラーニングの推進や、多様な学習スタイルへの対応が求められています。一方で、従来の学校空間は画一的で、「人が集まる」「滞在する」といった視点や、一人ひとりの好きや関心を引き出す設計は、新たなあり方が求められています。

本ブースでは、こうした課題に対し、一人ひとりの興味・関心を起点に、人と人とのつながりや学びが自然に生まれる環境を構想。木や緑といった自然素材を活用し、居心地が良く、多様な使い方が可能な空間を実現しています。

さらに、一人ひとりの未来に光を当てる想いを込めた「木漏れ日」の要素を取り入れ、やわらかな明るさと心地良さを演出。思わず長く居たくなるような、自然なコミュニケーションが生まれる空間を体感いただけます。また、年齢やバックグラウンドの異なる学生が自然に交流できる場を再現し、実際の利用シーンをイメージできる展示をご用意しています。

教育関係者の皆さまにとって、今後の施設づくりやリニューアル検討のヒントとなる内容です。

ぜひ会場でご体感ください。

エイムクリエイツの空間プロデュース事例はこちら

https://www.aim-create.co.jp/showcase.html

■「第17回 EDIX（教育 総合展）東京」 開催概要

開 催 期 間：2026年5月13日(水)～15日(金)

開 催 時 間：10:00～18:00 ※最終日のみ17:00まで

開 催 場 所：東京ビッグサイト 東展示棟1～3（出店ブース番号：6-32）

主 催：EDIX実行委員会

企 画 運 営：RX Japan合同会社

公式サイト：https://www.edix-expo.jp/hub/ja-jp.html

ご来場には事前登録が必須となります。以下サイトより事前登録をお願いいたします。（無料）

▼来場登録サイト

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1656332619576676-T5X

■エイムクリエイツ概要

株式会社エイムクリエイツは、丸井グループの一員として商業施設での空間プロデュース事業を中心に、企画から設計・施工・プロモーション・運営まで、施設をトータルにプロデュースする事業を展開してまいりました。2019年には株式会社丸井グループと住友林業株式会社の業務提携により、エイムクリエイツと住友林業も戦略的な提携をスタート。両社の強みを活かした建築物・空間の総合的なプロデュースを行うことで、事業領域を拡大するとともに、お客さまに新たな付加価値を提供しています。三社のシナジーを最大限に活かし、私たちはお客さまの信頼に応えるサービスを提供してまいります。

▼エイムクリエイツ

https://www.aim-create.co.jp/

▼丸井グループ

https://www.0101maruigroup.co.jp/