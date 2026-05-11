三重県産食材を使用したスイーツを大阪で販売

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年5月23日(土)、5月24日(日)に、近鉄百貨店上本町店正面入口前、および大阪上本町駅に留め置いたラッピング列車「とばしまメモリー＜なみの章＞」車内で開催される「第6回三重県のいいもの・うまいものフェア」へ出店いたします。

当社が運営するホテルグリーンパーク津のオリジナルスイーツブランド「Grissier（グリシエ）」による三重県産の素材を活かした焼き菓子やモンブランを販売いたします。

本イベントで販売する「折詰伊勢茶モンブラン」は、伊勢茶の香りと甘酸カシスが彩る大人の和モンブランです。

本イベントは、三重県と近畿日本鉄道株式会社が連携し、関西圏における三重県産品の知名度向上を目的として開催されます。イベント会場である近鉄大阪上本町駅改札前１Fコンコースでは、自治体等による観光PRブースの設置、ご当地キャラクター等によるグリーティング等も予定されており、駅をご利用の方々や来場者に、地域の魅力を楽しく体感していただけます。

おひとりでも、ご家族やご友人とでも、ぜひお気軽にお立ち寄りください。旅の思い出やお土産、そしてご自身へのご褒美として、心を満たすスイーツをお楽しみください。

本出店は、当社のサステナビリティ推進活動「コミュニティ支援」の一環として、三重県産品の知名度向上と地域活性化に貢献することを目的としています。

■イベント概要

【開催日】 2026年5月23日（土）、5月24日（日）

【場 所】 近鉄百貨店上本町店正面入口前

【販売時間】11:00～18:00

【販売商品(税込)】

折詰伊勢茶モンブラン（小） ：700円

折詰伊勢茶モンブラン（大） ：1500円

なめらかダブルぷりん ：400円

三重県産いちごのティラミス ：500円

フィナンシェプレーン ：350円

伊勢茶のフィナンシェ ：350円

酒粕とショコラのフィナンシェ ：350円

フィナンシェ3個セット ：800円

フィナンシェ5個セット ：1500円

ガレットブルトンヌ ：300円

苺クッキー ：300円

フロランタン ：300円

焼菓子詰め合わせ ：3500円

（フィナンシェ5種、マイヤーレモンパウンドケーキ、ガレットブルトンヌ、苺クッキー、フロランタン）

■Grissier（当社販売商品）に関するお問い合わせ

ホテルグリーンパーク津

住所：三重県津市羽所町700

TEL：059-213-2121（宴会受付9:00～18:00）

URL：https://www.greens.co.jp/gptsu/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務