昨年販売数100万本超 の「福島県産桃アイスバー」が進化　桃消費量日本一・福島の桃果汁を48％使用したとろける食感と濃厚な味わいが特長の産地限定果汁アイスバー　5月12日（火）から発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、「とろける食感 ぎゅっと桃」195円（税込210円）を、2026年5月12日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売いたします。

■福島県産「あかつき」などを使用、果汁48％の濃厚桃アイスバーが今年も登場

国産フルーツを使用し持続可能な果実生産を支援する、プライベートブランド「ファミマル」の「産地と、コンビに、」シリーズ。福島県産桃の果汁を使用したアイスバーは「産地と、コンビに、」シリーズとして今年で4年連続の発売となります。昨年の販売時には、販売数が100万本を超えるなど、引き続き多くのお客さまからのご支持をいただきました。今年は、福島県を代表する品種である「あかつき」などを使用し、フレッシュな桃感をさらに出すために、果汁比率を48％に増量いたしました。

■桃消費量日本一（※）のプライドを込めた「産地と、コンビに、」最新作

福島県は、桃の消費量が全国47都道府県の中で全国1位です。全国平均の約7倍以上、2位の県と比べても2倍以上の消費量となっておりダントツを誇ります。およそ60品種もの桃が作られている福島県で、地元の皆さまに愛される、県を代表する「あかつき」「まどか」を始めとする複数の品種を使用し、奥行きのある味わいを実現したアイスが今年も完成いたしました。ぜひご賞味ください。

今後も、ファミマルのアイスバーは、国産フルーツを応援する商品を続々と展開してまいります。

（※）総務省統計局「家計調査」（令和5年～7年）

使用している桃の品種

ストレート果汁：「あかつき」「まどか」など

濃縮果汁：「あかつき」「川中島」「暁星」「日川白鳳」など

【商品詳細】

【商品名】とろける食感 ぎゅっと桃

【価格】195円（税込210円）

【発売日】2026年5月12日（火）

【発売地域】全国

【内容】福島県産桃果汁を48%使用した、強い甘味が引き立つとろける食感のアイスバーです。濃厚な桃果汁と、とろける食感のジェラートの2層仕立てで、桃のみずみずしい味わいが口に広がります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日などが異なる場合がございます。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■福島の桃を無駄にしない。自然の厳しさを「おいしい」に変える取り組み

福島の桃のおいしさにつながる 「無袋栽培」は、太陽の光をたっぷり浴びることで、甘味が強くおいしい桃が育つ特長がある一方で、強風で枝に当たって傷がついたり、天候の急変で種が割れる「核割れ」が起きたりと、生食用の「規格」から外れてしまうリスクとも隣り合わせています。

さらに、桃は非常に日持ちがしない果物であり、収穫からわずか2～3日出荷が遅れただけでも、生果としては売れなくなってしまいます。2025年は雨が降らず、砂漠のような畑となってしまったことで、味は絶品でも実が大きく育たず、サイズを理由に市場流通に乗らない規格外となってしまうこともありました。

私たちは、農家さんが手塩にかけて育てた桃を無駄にすることなく、おいしさそのままに一本のアイスバーに閉じ込めたいと強く感じました。

表皮の傷により規格外になった桃

■ 「おいしい」が繋ぐ、農家さんの情熱と店舗の想い

「規格外でも美味しさは変わらない。廃棄せず様々な形で届けていただけるのは本当にありがたい」と、農家さんは語ってくださいました。実際に試食した際も「桃を本当に凍らせたみたいだ。」と、喜んでいただきました。

この想いに共感したファミリーマート店舗も、店頭から産地の魅力を伝える「架け橋」となっています。産地と同じ福島県内の店舗からは「農家さんの想いを受け、たくさんのお客さまにおすすめしたい」との声が上がっています。

産地と店舗、そしてお客さまを「おいしい」という体験で繋ぎ、持続可能な地域支援の輪を広げてまいります。

試食している農家さん福島の店舗のみなさん

■ファミリーマート公式HPでは「産地と、コンビに、」シリーズについて紹介中！

産地との取り組みについてより多くの皆さまに知っていただくため、ファミリーマート公式HPにおいて「産地と、コンビに、」の特設ページを掲載しております。特設ページでは、産地の詳しい様子をご紹介しております。

URL：https://www.family.co.jp/sustainability/icebar.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html