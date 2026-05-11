サイボウズ、埼玉県内の中小企業を対象にkintoneを6か月間無料提供

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、埼玉県内に本社を有する中小企業を対象に、kintoneを最大6か月間無料でご利用いただけるキャンペーン「売上・利益向上DX実践キャンプ」を開始いたします。本キャンペーンを通し、埼玉県におけるデジタル化・DX推進支援活動を本格化してまいります。

埼玉県のＤＸ推進を支援する背景

サイボウズでは、各自治体と包括連携協定を結ぶなど、自治体や地域全体で「kintone（キントーン）」を活用し、デジタル化やDXを進める支援を行っています。

埼玉県においては、県の行政機関や経済団体などによる連携機関「埼玉県DX推進支援ネットワーク」に、2022年から「埼玉DXパートナー」として支援協力し、県内企業の課題解決に向け活動してまいりました。

また、埼玉県庁がkintoneを導入しているほか、県設立の「公益財団法人 埼玉県産業振興公社」が県内企業を対象にkintone活用のセミナーを行うなど、県としても県内企業のデジタル化・DXに向けてkintoneをご活用いただいている状況です。

こうした背景を踏まえ、地域全体のDX推進をさまざまな形で支援する取り組みの一つとして、埼玉県内の企業のデジタル化・DX支援を本格化するために、本キャンペーンを開始するに至りました。

キャンペーン内容

- 対象：埼玉県に本社を有する中小企業（※）- お申し込み受付期間：2026年7月1日まで- 無料提供期間：お申し込み後のキャンペーン適用開始日から、2026年12月末まで（最大6か月間）- 提供内容・kintone「スタンダードコース」ライセンス無料提供（最大100ユーザー分）・kintone AI 無料提供・kintone活用や売上アップに向けた研修・ワークショップの無料提供・DXを通じて事業成長を実現した中小企業経営者から成功例を直接聞ける機会の提供

※本施策は中小企業を対象としており、従業員数1,000名以上の企業等は対象外となります。

詳細やお申し込み方法については、以下のURLをご覧ください。

URL：https://page.cybozu.co.jp/-/kintone-dx-camp

本件のお申し込みに関するお問い合わせ先

売上・利益向上 DX実践キャンプ事務局

MAIL: kintone-dxcamp@cybozu.co.jp

※商標・著作権表示に関する注記については、こちらをご参照ください。

https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/