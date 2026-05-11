【日本橋高島屋】「日本の伝統展」に日本の良いもの発見隊！katadoriメンバーが来場。katadori-カタドリ トークショー開催！

株式会社高島屋

katadori-カタドリ トークショー

＜日時＞ 2026年5月17日（日） 11:00～11:30

＜会場＞ 日本橋高島屋S.C. 本館8階催会場「日本の伝統展」会場内

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/dento/

日本橋高島屋S.C.は、2026年5月13日（水）から18日（月）の6日間、日本各地で大切に受け継がれてきた伝統や技を駆使した工芸品の数々が職人たちと共に集結する「第45回～この道ひとすじ～日本の伝統展」を開催。そして17日（日）には、日本の良いものを未来へつないでいくプロジェクトチーム「katadori-カタドリ」のメンバーによるトークショーを開催いたします。

トークショーでは、「katadori」のメンバーである、タレントの安田美沙子さん、アナウンサーの松丸友紀さん、ジュエリーブランド「TOUROU」代表の小川晴香さんの3名が、日本の伝統工芸への思いや自らの体験などを伝えます。また、その後「日本の伝統展」会場内で開催される親子ワークショップにも、お客様と一緒にご参加いただきます。

【katadori-カタドリ】

「katadori-カタドリ」は、日本の伝統工芸やものづくり、SDGsに関わる取組をしている3人の女性・母親が、日本の素晴らしさをもっと子供たちに伝えていきたいという思いから2025年4月に立ち上げたプロジェクトチームです。日本の素晴らしい伝統や文化、技術、ものづくりを応援し後世に伝えていくことを目的に、日本ならではの良いものを“伝える”活動や“触れる”体験の創出など様々な活動を行っています。

【登壇者】

安田美沙子さん

1982年京都府出身。タレント、ランナーとして幅広く活躍。2男子の母。 four o five CEOを務めながら、日本の伝統技術とコラボレーションしたブランドディレクター。 食育インストラクター、健康食コーディネーター、 ランニングアドバイザーの資格を取得。2016年より地元である宇治市の観光大使も務めている。

安田美沙子さん

松丸友紀さん

2004年株式会社テレビ東京入社。 経済ニュース番組『ワールドビジネスサテライト』を 7 年担当、バラエティ番組『ゴッドタン』は20年アシスタントとして出演中。情報番組や音楽番組など幅広く経験。 2017年に第一子出産。食育インストラクターを取得するほか、国連とSDG メディア・コンパクトが共同で推進する気候キャンペーンなどにも参加。2024 年に20年務めたテレビ東京を退社。現在『プロダクション人力舎』に所属。出演番組はTBS『THE TIME,』水曜レギュラーなど。

松丸友紀さん

小川晴香さん

航空会社勤務後、ファッションPR/広報へ転身し、 国内ブランドから海外コレクションブランド等担当。 2017年に独立。 2022年、日本の美しいものを残したいという思いから、日本の伝統技術で作られたジュエリーブランド 「TOUROU - トーロウ」を立ち上げる。日本伝統工芸のモダニズムを掲げ、伝統を守りながらも現代の空気感を持たせた日本の伝統工芸品を提案。職人との対話を大切に職人の労働環境などにも配慮している。

小川晴香さん

親子ワークショップ（WEB予約制）

■ 『ちいさなほうき』製作体験（定員：5組、参加費：3,300円）

日時：5月17日（日）＜1部＞ 12:15～ ＜2部＞ 13:30～

職人が自ら生育した箒の材料「ホウキモロコシ」を使い、力が必要な工程は親が手伝いながら、電気を使わないECOな道具を作りあげます。

『ちいさなほうき』製作体験予約 :https://takashimaya-2.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=3886&x=1778469555

■ 琥珀採掘体験（定員：5組、参加費：3,300円。持ち物：軍手）

日時：5月17日（日）＜1部＞ 15:00～ ＜2部＞ 16:00～

9000万年前の恐竜時代の土砂から、琥珀の入った土の塊を探し出し、手で割ったり、道具で叩いたり、親子で協力して、琥珀を探します。採掘した琥珀はお持ち帰りいただけます。

琥珀採掘体験予約 :https://takashimaya-2.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=3887&x=1778469809

＜お問い合わせ先＞ 日本橋高島屋 ：03-3211-4111（代表）