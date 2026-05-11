VPoE・エンジニアリングマネージャー向けの無料セミナー「AI駆動開発 最前線 ～開発マネジメントの効率化とエンジニアの自律的成長～」を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、2026年6月11日（木）19:00～21:00にて、VPoE・エンジニアリングマネージャー向けの無料セミナー「AI駆動開発 最前線 ～開発マネジメントの効率化とエンジニアの自律的成長～」を開催します。

セミナー開催の背景

ギークスでは、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者を対象としたセミナーを定期的に実施しております。今回は「AI駆動開発とマネジメント」をテーマに、英語コーチングサービスをはじめ、英語学習アプリなど複数の英語学習サービスを展開し、組織エンゲージメントにおいて高いスコアを誇る株式会社プログリットより、CTOの島本 大輔 氏にご登壇いただきます。開発マネジメントとClaude Codeの掛け合わせや、エンジニアの自律性を引き出すKPI設計、高価なツールに頼らない独自の開発生産性の可視化についての展望など、実践的な知見をお話しいただきます。

エンジニアのエンゲージメント向上や自律的成長を促す仕組みを模索している方、AIエージェントを活用してマネージャー業務を効率化したい方、また、自社に最適な形での「開発生産性の可視化」を実現したい開発責任者や経営層の方など、ぜひご参加いただければと考えております。

AIが単なる開発補助ツールに留まらず、組織運営のあり方そのものを変革する鍵となりつつある今、本セミナーを通じて、「人とAIの共創」によって、エンジニア一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる「次世代の開発組織像」を提示できればと考えております。

開催概要

セミナー名：AI駆動開発 最前線 ～開発マネジメントの効率化とエンジニアの自律的成長～

開催日時：2026年6月11日（木）19:00～21:00

会場：渋谷スクランブルスクエア 45階（WeWork内）/ Zoom

※参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：開発組織のマネージャー（VPoE、EM）、ITエンジニア、経営者・事業責任者、ITエンジニアの採用担当者 など

参加申し込み：お申込みはこちらのページ(https://pages.geechs-job.com/cl_event_progrit_20260611.html?utm_source=geechs_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=event_progrit_20260611)にて受け付けております。

プログラム内容

・ご挨拶

・登壇者紹介

・セミナー

- エンジニアグループにおける社員エンゲージメント偏差値平均70超えの裏側、「事業への共感」を生むプログリット流カルチャー

- 自律的な成長を促すテクニック

- Claude Codeでマネージャーの工数を減らす方法

- 高額ツールに頼らない開発生産性の可視化について考える

・質疑応答

※セミナー内容は予告なく変更となる可能性がございます

登壇者紹介

＜株式会社プログリット＞

島本 大輔 氏：CTO

東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修了。在学中は、Windowsのマルウェア検知について研究。卒業後、外資系証券のモルガン・スタンレー証券（現モルガン・スタンレーMUFG証券）にソフトウェア・エンジニアとして入社。社内のトレーダーやセールスが利用するシステム開発に従事。その後、プログラミング教育や医療系スタートアップを経験し、2020年7月プログリットに入社。エンジニアリングマネージャーとして、開発プロセスの構築・運用の他、エンジニア採用を始めとしたエンジニア組織のマネジメントを担当。2024年6月、同社CTOに就任。2026年4月、同社執行役員 CTOに就任し、現在は、20名を超えるエンジニア組織を統括。

＜ギークス株式会社＞

湯川 麗央奈：IT人材事業本部 マーケティング部

会社概要

会社名：株式会社プログリット

本社住所：〒105-0013 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

代表取締役社長：岡田 祥吾

事業内容：英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営

Webサイト：https://about.progrit.co.jp/

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」には現在23,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」(https://geechs-job.com/)

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）」(https://geechs-direct.com/)

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」(https://geechs-job.com/frinove/official)