MT&ヒルトンホテル株式会社

【2026年5月8日】

ヒルトン小田原リゾート＆スパ（神奈川県小田原市 総支配人 小川和子）は、本館棟1階 カフェ＆ダイニング「ザ・ロビーラウンジ」にて、『恐竜ワールド ダイナソー スイーツビュッフェ』を2026年6月6日（土）より開催いたします。

恐竜が生きていた太古の世界をテーマに、火山の噴火や地層、琥珀、オアシスなどの情景をスイーツで表現した、遊び心あふれるスイーツビュッフェです。ほろ苦い抹茶クリームに恐竜の足跡をあしらった「恐竜の足跡抹茶ロールケーキ」、ベリーマグマが流れ出す迫力ある「火山ケーキ」、数億年の時を経て化石化した琥珀をイメージしたゼリーなど、一品一品に物語を感じるスイーツがビュッフェ台を彩ります。また、おひとり様おひとつ限定でご提供する「恐竜のパフェ」は、メロンゼリーやムース、ジャージーミルクのアイスクリームに恐竜型クッキーを添えた、見た目にも楽しい夏のスペシャルスイーツ。恐竜の世界を探検するような気分で、見て・選んで・味わうスイーツビュッフェをお楽しみください。

●「恐竜ワールド ダイナソー スイーツビュッフェ」スペシャルパフェ ★お一人様おひとつ限定

恐竜のパフェ

お一人様につきおひとつご用意するのは、みずみずしいメロンのパフェ。

爽やかなメロンゼリーとクリーミーなムースに、メロンの果肉とジャージーミルクアイスを重ね、愛らしい恐竜型クッキーを添えました。

●「恐竜ワールド ダイナソー スイーツビュッフェ」スイーツメニュー

ヴェロキラプトル シュークリーム

大きく口を開けた小型肉食恐竜ヴェロキラプトルをモチーフにしたシュークリーム。今にも動き出しそうな遊び心あふれる一品です。

恐竜の足跡 抹茶ロールケーキ

ほろ苦く、なめらかな抹茶クリームを巻き込んだロールケーキ。恐竜が歩いたかのような足跡をあしらい、目でも楽しめるロールケーキに仕上げました。

ステゴザウルス クッキーサンド

濃厚なチョコレートガナッシュを、香ばしい抹茶クッキーでサンド。手のひらサイズのステゴザウルスが愛らしい、見ているだけで楽しくなるスイーツです。

恐竜の卵クッキー

卵を思わせるころんとしたフォルムの、サクほろ食感のココアクッキー。中には香ばしいアーモンドを忍ばせました。

トリケラトプス レモンタルト

甘酸っぱいレモンの風味と、思わず笑顔になる愛らしいトリケラトプスのデザイン。見た目も味わいも楽しめる、爽やかな一品です。

ティラノアイ

洞窟越しにティラノサウルスと目が合うシーンを表現。ヘーゼルナッツチョコレートケーキとマンゴームースの組み合せが個性を感じる仕上がりです。

オアシスゼリー

リンゴとブルーキュラソーで恐竜たちの憩いの場を表現。恐竜の形の食感の異なる涼しげな味わいのゼリーが楽しい食べ心地を演出します。

琥珀

数億年かけて化石化した琥珀をイメージ。

ココナッツとマンゴーの冷たいスイーツに、琥珀を模したパッションマンゴーをのせました。

アンモナイト シナモンロール

太古の海に生きたアンモナイトの螺旋を表現したシナモンロール。くるくると重なる生地に、シナモンの甘く香ばしい香りが広がります。

火山ケーキ

真っ黒な竹炭クグロフは、まるで噴火寸前の火山。中からあふれ出すベリーのマグマは、恐竜時代の迫力ある情景を表現しています。

ダイナソードーナッツ

パープルの恐竜をイメージした、ブルーベリーグレーズが目を引くドーナッツ。ビジュアルと味のバランスが心くすぐる一品です。

地層ムース

チョコレートスポンジに、アプリコットジュレとやさしい甘さの蜂蜜ムースを重ね、ジュラ紀の地層をイメージした味わい深いムースです。●「恐竜ワールド ダイナソー スイーツビュッフェ」セイボリーメニュー

●「恐竜ワールド ダイナソー スイーツビュッフェ」セイボリーメニュー

バッファローチキンウィング

スパイス香る鶏手羽にピリ辛ソースをたっぷり絡めた、食欲を刺激する一皿。甘いスイーツの流れに心地よいメリハリを添え、思わずもう一口手が伸びます。

恐竜のポテトサラダ

竹炭パウダーで仕上げた黒いポテトサラダに、サワークリームのほどよい酸味と、ガーリック＆オニオンパウダーのコクを加え、卵から生まれる恐竜をイメージしました。

●『恐竜ワールド ダイナソー スイーツビュッフェ』開催概要

会場：本館棟1階 「ザ・ロビーラウンジ」

期間：6月6日（土）～9月27日（日）※土・日・祝日のみ。

時間：14:30～15:50〈要予約〉

料金：お一人様 4,950円、小学生 3,500円（未就学児は無料）（ドリンクバー付き）

ご予約：ホテル公式ホームページまたはお電話にてご予約・お問い合わせをお願いいたします。 TEL: 0465-28-1220（レストラン予約）

※表示料金には税金（10%）・サービス料（13%）が含まれます。

※メニューや料金、開催期間等は予告なく変更になることがあります。

※画像はイメージです。

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ヒルトン小田原リゾート＆スパについて

2004年4月、日本初のヒルトン・ワールドワイド・リゾートとして開業。箱根の連なる山々と豊潤な海に囲まれた歴史ある城下町「小田原」に位置し、都心から僅か60分、大阪からも新幹線で約2時間と日本の二大ビジネス都市にもアクセスしやすいロケーションです。四季折々の自然が楽しめる広大な敷地には、相模湾を一望するオーシャンビューの客室163室、10種類の屋内外プール、サウナ、天然温泉大浴場、岩盤浴施設、スパトリートメントサロンなど、リラックス＆ウェルネス施設を完備。また、18ホールのパターゴルフコース、ゴルフ練習場、屋内外のテニスコート、フィットネスセンター、ボウリング場などスポーツ・レジャー施設も充実しております。館内には相模湾で獲れた旬の魚介や新鮮な地元食材をお楽しみいただけるレストランを含む2つの料飲施設を有します。大小19室の宴会場ではビジネスとレジャーを理想的に融合したミーティングやイベントなど、お客様の幅広いニーズに合わせたご提案をいたします。ヒルトン小田原リゾート＆スパに関してはhttps://odawara.hiltonjapan.co.jp/ をご参照ください。

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ヒルトンについて

ヒルトンは、世界143の国と地域に9,100軒以上（130万室以上）のホテルを展開する、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。「地球という星をおもてなしの心で温かく照らし続ける」という創業時のビジョンのもと、100年以上にわたり、40億人以上のお客様をお迎えしてきました。Great Place To Workと米フォーチュン誌による「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出されるなど、世界約50万人のチームメンバーにとって最良の企業文化の実現を目指しています。ゲストエクスペリエンスの向上にも注力し、デジタル・キーの共有、自動の無料客室アップグレード、コネクティングルームの確約機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。26のグローバル・ブランド・https://www.hilton.com/en/corporate/ポートフォリオのうち、日本では9ブランド・33軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」は2億4,300万人以上の会員を擁し、公式チャネルから直接予約されたヒルトン・オナーズ会員は、宿泊やお金では買えない体験などに交換できるポイントを獲得できます。無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から予約、客室選択、チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

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