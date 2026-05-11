Roselia 19th Single「Fear Nothing」オリコン週間シングルランキング5位獲得！
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、2026年4月29日(水)にリリースした
Roselia 19th Single「Fear Nothing」が、2026/5/11付オリコン週間シングルランキングで5位を獲得しましたことをお知らせいたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
Blu-ray付生産限定盤
通常盤
Roseliaが19枚目のSingleをリリース！本作収録の2曲はスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のストーリーにあわせて書き下ろされた楽曲。
表題曲の「Fear Nothing」は過去の痛みを否定することなく、それでもなお“自らの意志で前に進む”強さを描いた楽曲。
重厚なバンドサウンドと交響的アレンジが、Roseliaの揺るぎない信念を鮮烈に刻み込む。
カップリング曲の「Talk to My Tone」はリサ(CV：中島由貴)が長く寄り添ってきたベースと向き合い、“好き”という想いをあらためて確かめた一曲。
爪弾く音色に想いを重ねた、優しさと覚悟が滲むバラードナンバーに仕上がっている。
Blu-ray付生産限定盤には、2025年9月にduo MUSIC EXCHANGEにて開催されたRoselia Special Live「Stolz」を収録。
さらなる高みを目指す彼女たちの覚悟と想いを詰め込んだ本作。どうかお聴き逃しなく！
【商品情報】
Roselia 19th Single「Fear Nothing」
発売日：2026年4月29日(水)
価格：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：1,540円(税込)
商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/4178/
<裏ジャケットイラスト>
＜収録内容＞
[CD]
1.Fear Nothing
2.Talk to My Tone
3.Fear Nothing -instrumental-
4.Talk to My Tone -instrumental-
[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ
Roselia Special Live「Stolz」
1.BLACK SHOUT
2.Requiem for Fate
3.BRAVE JEWEL
4.R
5.Neo-Aspect
6.Ringing Bloom
7.FIRE BIRD
ENCORE
1.Re:birth day
2.Dazzle the Destiny
3.BLACK SHOUT
＜初回生産分限定封入特典＞
・Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ 最速先行抽選申込券
・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)
- 関連動画
試聴動画
https://youtu.be/5MwJIf_3-wk?si=6eN5Wu1_0GB-3AP-
- 音楽配信サービス一覧
https://bmu.lnk.to/Roselia_19thSGpr
- 先着同時購入キャンペーン開催中
Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」とRoselia 19th Single「Fear Nothing」を「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて形態を問わず同時購入されたお客様を対象に先着で、「Poppin'Party＆Roselia特製デザインA3ポスター (シークレット有)」をプレゼントいたします。
シークレットは「Poppin'Party 戸山香澄役 愛美さん」と「Roselia 湊友希那役 相羽あいなさん」の複製サイン入り(全1種)となります。
対象店舗等の詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/20950/
- Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」 8月26日(水)リリース
Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」が、2026年8月26日(水)にリリースされます。
CDにはアンケート投票の上位24曲を収録し、その上位6曲はキャストによる“実演音源”として収録。
Blu-ray付生産限定盤には、Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final- 2DAYSの模様に加え、大阪公演・東京公演 -Final-の幕間映像、さらに両公演の幕間映像 特別編が収録されます。
さらに数量限定生産特装盤には、「Neuweltfahrt」大阪公演の全編に加え、シンガポール公演、ソウル公演、台北公演、大阪追加公演の一部定点映像も収録。加えて、ライブ写真やメモリアルブックレットのほか、ツアーで使用した旗をカットして封入したプレミアムカード、特製オリジナルグッズ 双六セット、そしてディスク5枚を収納可能な特製メモリアルケースも同梱される豪華仕様となっております。
＜商品概要＞
Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」
発売日：2026年8月26日(水)
価格 ：数量限定生産特装盤：33,000円(税込)
Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：2,750円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4181/
- Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ 8月29日(土)・30日(日)に有明アリーナにて開催
8月29日(土)・30日(日)、有明アリーナにて、Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」のリリースを記念したライブ、Roselia「Lehre der Rose」を開催いたします。
チケット最速先行抽選が5月31日(日)まで受付中です。申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」初回生産分に封入されています。
【概要】
◆公演名：Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ
◆日程 ：2026年8月29日(土)・30日(日)
◆会場 ：有明アリーナ
◆チケット最速先行抽選
受付期間：2026年4月29日(水・祝) 10:00 ～ 5月31日(日) 23:59
※申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」の初回生産分に封入
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose
- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
公式サイト：https://bang-dream.com/
公式X：https://x.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official
▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。
(C)BanG Dream! Project