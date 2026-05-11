Roselia 19th Single「Fear Nothing」オリコン週間シングルランキング5位獲得！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、2026年4月29日(水)にリリースした

Roselia 19th Single「Fear Nothing」が、2026/5/11付オリコン週間シングルランキングで5位を獲得しましたことをお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

Blu-ray付生産限定盤通常盤

Roseliaが19枚目のSingleをリリース！本作収録の2曲はスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のストーリーにあわせて書き下ろされた楽曲。

表題曲の「Fear Nothing」は過去の痛みを否定することなく、それでもなお“自らの意志で前に進む”強さを描いた楽曲。

重厚なバンドサウンドと交響的アレンジが、Roseliaの揺るぎない信念を鮮烈に刻み込む。

カップリング曲の「Talk to My Tone」はリサ(CV：中島由貴)が長く寄り添ってきたベースと向き合い、“好き”という想いをあらためて確かめた一曲。

爪弾く音色に想いを重ねた、優しさと覚悟が滲むバラードナンバーに仕上がっている。

Blu-ray付生産限定盤には、2025年9月にduo MUSIC EXCHANGEにて開催されたRoselia Special Live「Stolz」を収録。

さらなる高みを目指す彼女たちの覚悟と想いを詰め込んだ本作。どうかお聴き逃しなく！

【商品情報】

Roselia 19th Single「Fear Nothing」

発売日：2026年4月29日(水)

価格：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)

通常盤：1,540円(税込)

商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/4178/

<裏ジャケットイラスト>

＜収録内容＞

[CD]

1.Fear Nothing

2.Talk to My Tone

3.Fear Nothing -instrumental-

4.Talk to My Tone -instrumental-

[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

Roselia Special Live「Stolz」

1.BLACK SHOUT

2.Requiem for Fate

3.BRAVE JEWEL

4.R

5.Neo-Aspect

6.Ringing Bloom

7.FIRE BIRD

ENCORE

1.Re:birth day

2.Dazzle the Destiny

3.BLACK SHOUT

＜初回生産分限定封入特典＞

・Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)

- 関連動画

試聴動画

https://youtu.be/5MwJIf_3-wk?si=6eN5Wu1_0GB-3AP-

- 音楽配信サービス一覧

https://bmu.lnk.to/Roselia_19thSGpr

- 先着同時購入キャンペーン開催中

Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」とRoselia 19th Single「Fear Nothing」を「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて形態を問わず同時購入されたお客様を対象に先着で、「Poppin'Party＆Roselia特製デザインA3ポスター (シークレット有)」をプレゼントいたします。

シークレットは「Poppin'Party 戸山香澄役 愛美さん」と「Roselia 湊友希那役 相羽あいなさん」の複製サイン入り(全1種)となります。

対象店舗等の詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/20950/

- Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」 8月26日(水)リリース

Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」が、2026年8月26日(水)にリリースされます。

CDにはアンケート投票の上位24曲を収録し、その上位6曲はキャストによる“実演音源”として収録。

Blu-ray付生産限定盤には、Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final- 2DAYSの模様に加え、大阪公演・東京公演 -Final-の幕間映像、さらに両公演の幕間映像 特別編が収録されます。

さらに数量限定生産特装盤には、「Neuweltfahrt」大阪公演の全編に加え、シンガポール公演、ソウル公演、台北公演、大阪追加公演の一部定点映像も収録。加えて、ライブ写真やメモリアルブックレットのほか、ツアーで使用した旗をカットして封入したプレミアムカード、特製オリジナルグッズ 双六セット、そしてディスク5枚を収納可能な特製メモリアルケースも同梱される豪華仕様となっております。

＜商品概要＞

Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」

発売日：2026年8月26日(水)

価格 ：数量限定生産特装盤：33,000円(税込)

Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)

通常盤：2,750円(税込)

商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4181/

- Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ 8月29日(土)・30日(日)に有明アリーナにて開催

8月29日(土)・30日(日)、有明アリーナにて、Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」のリリースを記念したライブ、Roselia「Lehre der Rose」を開催いたします。

チケット最速先行抽選が5月31日(日)まで受付中です。申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」初回生産分に封入されています。

【概要】

◆公演名：Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ

◆日程 ：2026年8月29日(土)・30日(日)

◆会場 ：有明アリーナ

◆チケット最速先行抽選

受付期間：2026年4月29日(水・祝) 10:00 ～ 5月31日(日) 23:59

※申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」の初回生産分に封入

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose

- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com/

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project