『Hanayume（ハナユメ）』が映画『マテリアリスト 結婚の条件』とタイアップ！映画公開を記念してオリジナル婚姻届をリリース

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社、株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生）が運営する、結婚式場情報サイト『Hanayume（ハナユメ）』（https://hana-yume.net/）は、2026年5月29日（金）公開予定の映画『マテリアリスト 結婚の条件』とのタイアップ企画を実施いたします。本タイアップでは、作品の世界観を取り入れたオリジナル婚姻届の無料配布や、映画鑑賞券が当たるInstagramキャンペーンを行います。

■映画『マテリアリスト 結婚の条件』オリジナル婚姻届を無料配布

映画『マテリアリスト 結婚の条件』の世界観を表現したオリジナル婚姻届を制作しました。本デザインは、劇中に登場する“薔薇の花”をモチーフにした、可憐で華やかなデザインに仕上がりました。これから新たな人生を歩み始めるおふたりの門出に寄り添う、特別な婚姻届です。

本婚姻届は、ハナユメ公式サイトにて無料でダウンロードいただけます。

【婚姻届ダウンロード方法】

配布期間：2026年5月11日（月）～2026年6月22日（月）23:59まで

以下のURLから、ハナユメマイページにて会員登録後、ダウンロードが可能です。

https://hana-yume.net/landing/registration/

■ハナユメ公式Instagramプレゼントキャンペーン

映画公開を記念して、ハナユメ公式Instagramアカウントにて、映画鑑賞券が当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。

【キャンペーン概要】

期間：2026年5月1日（金）～5月15日（金）23:59まで

応募方法：1. ハナユメ公式Instagram（@hanayume_wedding）をフォロー

2. キャンペーン告知投稿へいいねで応募完了

賞品：抽選で以下の賞品をプレゼントいたします。

・ムビチケ前売券（オンライン）10組20名様

▼キャンペーン詳細は、ハナユメ公式Instagramプロフィールよりご確認ください

https://www.instagram.com/hanayume_wedding/

■映画『マテリアリスト 結婚の条件』について

A24×『パスト ライブス／再会』のセリーヌ・ソン監督が描く最新作『マテリアリスト 結婚の条件』が、ダコタ・ジョンソン×クリス・エヴァンス×ペドロ・パスカルの豪華共演で待望の映画化。

ニューヨークの婚活市場を舞台に、“愛か条件か”の狭間で揺れる、凄腕“マッチメーカー”の人生の選択を描く、現代版ロマンティック・ラブストーリーです。

【ストーリー】

ニューヨークの結婚相談所で“マッチメーカー”として働くルーシーは、「天性の婚活カウンセラー」と絶賛され、仕事一筋の多忙な日々を送っていた。また、彼女自身は恋愛を感情だけでなく“資産価値”でも冷静に判断するマテリアリスト（＝物質主義者）だ。そんな彼女の人生が、二人の男性との出会いと再会によって激しく揺れ動く。一人はルーシーがマッチングさせたカップルの結婚式で出会った新郎の兄ハリー。身長180cm、気が遠くなるほどリッチな投資家、家柄も人柄も学歴も一流、すべてが“完璧”な彼から情熱的なアプローチを受けたのだ。一方の再会は、その披露宴の席でウェイターをしていた元カレのジョン。互いに愛し合っていたが、俳優を目指してアルバイトを転々とする彼との貧乏生活に耐えられず、破局した。ルーシーはハリーとの真剣交際に踏み出すが、夢を諦めないジョンへの想いも再燃。そんななか、クライアントがある事件に巻き込まれ、ルーシーは仕事も恋愛も岐路に立たされる──。

【作品概要】

監督＆脚本：セリーヌ・ソン（『パスト ライブス／再会』）

キャスト：ダコタ・ジョンソン クリス・エヴァンス ペドロ・パスカル

Copyright 2025 (C) Adore Rights LLC. All Rights Reserved

原題：『Materialists』

日本語字幕：牧野琴子

■作品公式サイト：https://happinet-phantom.com/materialists/

■作品公式X＆Instagramアカウント：@materialists_jp





■相談して決める結婚式場情報サービス『Hanayume（ハナユメ）』

「ハナユメ」は、理想の結婚式場探しができる結婚式場情報サービスです。人気結婚式場のランキングや口コミも多数掲載。全国6ヵ所に無料相談デスクも展開しています。現在は、「相談デスク」・「オンライン」・「LINE」・「電話」と４つの相談方法が選べます。「決めるなら、ハナユメ。」を実感いただけるよう、ウエディングアドバイザーが結婚式場の探し方や比較のポイント、見積りの見方を丁寧にアドバイスします。また、ハナユメのサイトでは、「シンプル」「ナチュラル」「かわいい」といったニュアンスでたくさんのイメージから結婚式場を選ぶことができる他、ハナユメだけのお得な特典も利用できます。

ハナユメ公式サイト：https://hana-yume.net/





■会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

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