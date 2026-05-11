NOK、ふくしまシティハーフマラソン2026に協賛　スポーツを通じて地域の盛り上げを応援

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NOK株式会社

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、2026年5月17日（日）に開催される「ふくしまシティハーフマラソン2026」（主催：ふくしまシティハーフマラソン実行委員会／福島市、公益財団法人福島市スポーツ振興公社、福島陸上競技協会）に2年連続で協賛いたします。当日は、NOKグループの社員10名も出走するほか、社員が給水所の運営を担い、ランナーを応援するかたちで大会をサポートします。また、オリジナルノベルティとしてNOKのヘアゴム「KKOOR」を先着900名に企業ブースで配布します。




　　　　　　　　　　　　ふくしまシティハーフマラソン2026のロゴ


今年で4回目の開催となる「ふくしまシティハーフマラソン」は福島市内を1周（21.0975km）するコース設定で、ランナーは中心市街地のにぎわいや、近隣の山や川といった豊かな自然を感じながら、市内を走行します。


今年は3kmのコースも新設され、過去最多となる5,742人のランナーが参加予定です。



NOKグループは福島県内に複数の生産拠点を有しています。福島を重要な地域の一つと位置づけるグループとして、社員の参加や大会運営への協力を通じて、地域の皆さまとともに大会を盛り上げてまいります。



■NOKグループによる応援施策


　・給水所の運営


　　ハーフマラソンの約10km地点にある、福島トヨタクラウンアリーナの給水所を、NOKグループの


　　社員27名が中心となって運営します。



　・協賛企業ブースでのノベルティ配布


　　FINISH地点（誠電社WINDYスタジアム／信　


　　夫ケ丘競技場）のおもてなしパークに設置さ


　　れる協賛企業ブースにて、先着900名の方に


　　ヘアゴム「KKOOR」を配布いたします。


　　「ふくしまシティハーフマラソン2026」の


　　ロゴカラーをイメージした、ピンク、水色、


　　白のいずれか1本をプレゼントします。



　　※ヘアゴム「KKOOR」は、NOK初のBtoC商


　　　品として2024年2月より発売しています。


　　　特殊形状で髪をしっかり固定しつつ、簡単


　　　に外すことができる点が特徴で、汗・水に


　　　強いため、スポーツにも最適です。







■「ふくしまシティハーフマラソン2026」開催概要


　・大会名：ふくしまシティハーフマラソン2026


　・主催：ふくしまシティハーフマラソン実行委員会


　　（福島市、公益財団法人福島市スポーツ振興公社、福島陸上競技協会）


　・開催日：2026年5月17日（日）＜雨天決行＞　※荒天中止


　・メイン会場：誠電社WINDYスタジアム（信夫ヶ丘競技場／福島県福島市古川14-1）


公式サイト：https://www.fukushimahalf.jp/



　　　　　　　　　　　　　　リリースに関するお問い合わせ


NOK株式会社 CEOオフィス コーポレートアフェアーズ コーポレートコミュニケーション部


　　　TEL：03‐5405‐6372 　Mail：mb_nok_corporate_affairs＠jp.nokgrp.com




■NOK株式会社


NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。