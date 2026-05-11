NOK、ふくしまシティハーフマラソン2026に協賛　スポーツを通じて地域の盛り上げを応援

NOK株式会社

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、2026年5月17日（日）に開催される「ふくしまシティハーフマラソン2026」（主催：ふくしまシティハーフマラソン実行委員会／福島市、公益財団法人福島市スポーツ振興公社、福島陸上競技協会）に2年連続で協賛いたします。当日は、NOKグループの社員10名も出走するほか、社員が給水所の運営を担い、ランナーを応援するかたちで大会をサポートします。また、オリジナルノベルティとしてNOKのヘアゴム「KKOOR」を先着900名に企業ブースで配布します。

ふくしまシティハーフマラソン2026のロゴ

今年で4回目の開催となる「ふくしまシティハーフマラソン」は福島市内を1周（21.0975km）するコース設定で、ランナーは中心市街地のにぎわいや、近隣の山や川といった豊かな自然を感じながら、市内を走行します。

今年は3kmのコースも新設され、過去最多となる5,742人のランナーが参加予定です。

NOKグループは福島県内に複数の生産拠点を有しています。福島を重要な地域の一つと位置づけるグループとして、社員の参加や大会運営への協力を通じて、地域の皆さまとともに大会を盛り上げてまいります。

■NOKグループによる応援施策

・給水所の運営

ハーフマラソンの約10km地点にある、福島トヨタクラウンアリーナの給水所を、NOKグループの

社員27名が中心となって運営します。

・協賛企業ブースでのノベルティ配布

FINISH地点（誠電社WINDYスタジアム／信

夫ケ丘競技場）のおもてなしパークに設置さ

れる協賛企業ブースにて、先着900名の方に

ヘアゴム「KKOOR」を配布いたします。

「ふくしまシティハーフマラソン2026」の

ロゴカラーをイメージした、ピンク、水色、

白のいずれか1本をプレゼントします。

※ヘアゴム「KKOOR」は、NOK初のBtoC商

品として2024年2月より発売しています。

特殊形状で髪をしっかり固定しつつ、簡単

に外すことができる点が特徴で、汗・水に

強いため、スポーツにも最適です。

■「ふくしまシティハーフマラソン2026」開催概要

・大会名：ふくしまシティハーフマラソン2026

・主催：ふくしまシティハーフマラソン実行委員会

（福島市、公益財団法人福島市スポーツ振興公社、福島陸上競技協会）

・開催日：2026年5月17日（日）＜雨天決行＞ ※荒天中止

・メイン会場：誠電社WINDYスタジアム（信夫ヶ丘競技場／福島県福島市古川14-1）

公式サイト：https://www.fukushimahalf.jp/

リリースに関するお問い合わせ

NOK株式会社 CEOオフィス コーポレートアフェアーズ コーポレートコミュニケーション部

TEL：03‐5405‐6372 Mail：mb_nok_corporate_affairs＠jp.nokgrp.com

■NOK株式会社

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。