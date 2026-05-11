採用のブラックボックス解消を支援する「HRaris（ホラリス）」、2026年6月15日に提供開始

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩）の完全子会社である株式会社ミライル（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三並 史典、以下ミライル）は、採用課題を整理し、最適な施策判断を支援するAI採用コンシェルジュを搭載した採用支援プラットフォーム「HRaris（ホラリス）」を、2026年6月15日より提供開始することをお知らせいたします。（サービスURL: https://hraris.com/lp(https://hraris.com/lp?utm_source=press-release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=00072)）

HRarisサービス全体像

HRarisは、求人媒体やATSなどのデータを統合し、応募単価や選考歩留まり等を可視化するとともに、課題に応じた施策検討やHRソリューションとの出会いを支援する、採用分析×課題解決一体型のプラットフォームです。

HRaris管理画面イメージ

■ HRarisのコンセプト

HRarisは、「HR × Polaris（北極星）」を由来とし、“迷ったときの指針となる存在”をコンセプトに設計されています。採用活動を単に効率化するツールではなく、企業にとっての“採用の羅針盤”となることを目指しています。

■ 採用のブラックボックス化という構造課題

近年、採用市場では慢性的な人材不足と競争激化が進む一方で、企業の採用活動においては、採用がうまくいかない要因を特定しにくいという課題を抱える企業が増えています。

具体的には、

- 「なぜ採用できないのか」が分からない- 媒体選定や条件調整が感覚的に行われている- 採用プロセスのどこに課題があるか把握できていない- HRサービスが多様化し、比較検討に時間がかかる

といった状況が重なり、採用活動の全体像が見えづらくなっています。

結果として、意思決定が属人化し、改善の打ち手を選びにくい状態が生まれています。

■ HRarisの提供価値

HRarisの中核価値は、第一に採用データの可視化、第二に課題に応じた最適なサービスとの出会いの支援、第三にAIによる伴走支援にあります。

媒体別・経路別の費用対効果分析、応募から採用までの歩留まり可視化、月次レポート生成などを通じて現状を定量的に把握できるほか、整理された課題に応じて、複数のHR商材・施策の中から自社に合った選択肢を見つけやすくする環境を提供します。

ATSが採用業務の効率化を支える一方で、HRarisは採用データの分析と意思決定支援を中心に据えています。HRarisは、ATSや求人媒体など既存のHRツールと連携しながら、採用活動全体の価値向上を目指すプラットフォームとして設計されています。また、特定の手法に限定せず、市場データ、実績データ、商材情報、有人ノウハウという4つのデータを統合して分析を行います。

これにより、利用企業には課題特定から選択肢との出会いまでの精度向上を、HRサービス提供企業にはニーズが明確な企業との接点創出をもたらし、企業側とHRサービス提供企業側の双方に価値を提供するプラットフォームとしての価値創出を目指します。

■ 採用分析×課題解決を実現するプラットフォーム

HRarisの特徴は、単なる分析ツールにとどまらない点にあります。分析結果をもとに、企業ごとの課題に応じたHRサービスや施策との出会いを支援することで、「課題特定 → 解決策との出会い」までを一気通貫で支援するプラットフォームとして機能します。

これにより、

- 企業：課題に応じた施策を見つけやすくなる- HRサービス提供企業：ニーズが明確な企業との接点を創出できる

という双方への価値提供を通じて、両面市場の形成を図ってまいります。

■ HR×AI×ビッグデータ連携へ

本構想の実現に向け、求人ビッグデータを保有する株式会社フロッグ（代表取締役 阪野 香子）と戦略的に連携しています。

同社が保有する、

- 求人掲載データ- 職種別・地域別・雇用区分別の市場動向

などのデータを活用することで、今後は市場比較を踏まえた分析機能の高度化を進めてまいります。

■ AIコンシェルジュ機能の実装

HRarisでは、2026年6月15日の提供開始時より、AIが採用課題の分析から施策提案までを支援する「採用AIコンシェルジュ機能」を搭載いたします。

自社データと市場データを統合的に解析し、

- 課題の特定- 要因分析- 打ち手候補の提示

を行うことで、企業の採用意思決定の高度化を支援します。

■ 事業責任者コメント

株式会社ミライル

採用コンサルティング部 部長 山下 有人

「採用の成否は、意思決定の質と、自社に合った解決パートナーに出会えるかで大きく左右されます。HRarisは、採用活動のブラックボックス化によって見えにくくなっている課題を整理し、企業が自社の現状を正しく把握したうえで、次の一手を選びやすくするためのプラットフォームです。今後もデータとAIを活用し、「採用意思決定のプラットフォーム」を目指してまいります。」

■ 先行受付について

HRarisは2026年6月15日の提供開始に先立ち、2026年5月11日より先行受付を開始いたします。先行受付期間中はサービスサイト（https://hraris.com/lp(https://hraris.com/lp?utm_source=press-release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=00072)）からアカウント開設が可能です。また、基本月額無料・初期費用無料で利用開始いただけます。

■ 今後の展望

当社はHRarisを中核として、

- AI分析機能の高度化- データ連携の拡張- パートナー企業の拡充

を進め、採用領域における「意思決定インフラ」の構築を目指してまいります。あわせて、採用分析、AI支援、HRサービス接続を通じて、継続的な価値提供が可能なプラットフォームへの進化を図ってまいります。

■ CRGグループについて

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを受けた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社ミライル 概要】

商号 株式会社ミライル

代表 代表取締役社長 三並 史典

本社 東京都台東区台東1-1-14 D’s VARIE秋葉原ビル5階

設立 2005年11月

資本金 20百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 人材派遣紹介事業他

URL https://miraillu.co.jp/

【株式会社フロッグ 概要】

商号 株式会社フロッグ

代表 代表取締役 阪野 香子

本社 東京都千代田区神田須田町1‐18 アーバンスクエア神田ビル7階

事業内容 求人ビッグデータ事業

URL https://hrog.co.jp/company/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

メールアドレス：media@crgh.co.jp